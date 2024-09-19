İşgücü Uyum Programı vatandaşa çözüm olamadı ‘Bakan Işıkhan müjde olarak vermişti’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR tarafından Engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların iş gücüne katılımını ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı (İUP), ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile hayat geçti.

Ancak yapılan programın yetersiz olduğunu Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın tarafından açıkça belirtildi. Yalçın, “Okulların temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamayan, iş ve sosyal güvenceden yoksun ve ücret adaletsizliği üreten İUP, çözümde anahtar olamamıştır” dedi.

İUP NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların iş gücüne katılımını ve istihdamı artırmak amacıyla İşgücü Uyum Programı (İUP)’nı başlattıklarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Program kapsamındaki ilk işbirliği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile gerçekleşmişti. Projenin, istihdamı artırmayı ve özellikle dezavantajlı gruplardaki işsizlerin iş gücü piyasasına daha kolay uyum sağlamalarını hedefliyor. Program kapsamında, iş gücüne katılımı artırmak için çeşitli eğitimler ve uygulamalı iş deneyimleri tahmin ediliyor.

8 BİN LİRA ÖDEME YAPILACAK

18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak. Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37.5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22.5 saat (3 gün) olarak planlanacak. Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak. İUP katılımcılarının, kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün yaralanabilirken 120 bin kontenjan belirlenmişti.

YALÇIN: İUP ÇÖZÜMDE ANAHTAR OLMADI

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Yalçın, X hesabı üzerinden toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Yalçın’ın paylaşımında İUP programının açıkça çözüm olmadığını belirtmesi dikkat çekti. Yalçın, "Okulların temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamayan, iş ve sosyal güvenceden yoksun ve ücret adaletsizliği üreten İUP, çözümde anahtar olamamıştır. Öğrencilerimize/çocuklarımıza iyi bir eğitim, sağlıklı ve hijyenik bir okul ortamı sağlanabilmesi için idarecisinden öğretmenine tüm eğitim çalışanları seferber olmak zorunda kalmıştır. Yan hizmetlerin eksizsiz yerine getirilmesiyle eğitim sistemimiz çok daha iyi sonuçlar verecektir. Ücret adaletsizliğinin giderilerek programın işlevsel hale getirilebileceğini ve asgari ücret altı rakamların ilgi görmediğinin bilinmesini istedik” dedi.

İUP UYGULAMASININ OKULLARIN PERSONEL İHTİYACINI ÇÖZMESİ İÇİN

ÇALIŞMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK



Okulların temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamayan, iş ve sosyal güvenceden yoksun ve ücret adaletsizliği üreten İUP, çözümde anahtar olamamıştır.



Öğrencilerimize/çocuklarımıza iyi bir… pic.twitter.com/QCUlwgZ4jX — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) September 18, 2024

IŞIKHAN’A SORUNLAR İLETİLDİ

Uygulamanın cazip hale getirilmesi gerekliliğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a ilettiklerini söyleyen Yalçın, “Görüşmemiz üzerine Bakan Işıkhan, İUP kapsamında ödenecek ücretin 12.000 TL’ye yükseltilmesi ve ilgili mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi için çalışma yapacaklar” ifadelerini kullandı.