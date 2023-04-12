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İshali en iyi önleyen ürünler hangileri

Bağırsakları normal işleyişine döndürmek elimizde. İşte ishali anında kesen o besinler…

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:33
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İshali en iyi önleyen besinler hangileri

İshali en iyi önleyen ürünler hangileri
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SOYULMUŞ ELMA KABUĞU

Elma içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde sindirim sistemi bozukluklarında en sık tercih edilen meyveler arasındadır. İshalken tüketebileceğiniz elma aynı zamanda diş ve ağız sağlığınızı korur; bağışıklık sisteminizi güçlendirir; kolesterol değerlerini dengeler.

YAĞSIZ MAKARNA

İshal oldunuz, yiyecek doğru bir şeyler mi araştırıyorsunuz? Çözümü kolay! Sindirim sisteminize iyi gelecek, bağırsaklarınızı düzenleyecek yağsız haşlanmış makarna bu günlerde pratik kurtarıcınız olacak. Ekstra sos veya fazladan tuz ilavesi yapmadan sade makarna tercih etmelisiniz.

YAĞSIZ HAŞLANMIŞ ET VEYA TAVUK

Kırmızı et veya tavuğu haşlayarak patates püresi ya da makarna ile afiyetle tüketebilirsiniz. İshal olduğunuz günlerde protein ve mineral ihtiyacınızı en sağlıklı yoldan karşılayabileceğiniz gibi etin haşlama suyu ile çorba da pişirebilirsiniz.

IZGARA KÖFTE

Az yağlı veya tercihen yağsız kıyma ile ızgara köfte hazırlayabilirsiniz. İshal problemi yaşanan günlerde bu menü oldukça ideal ve sağlıklı! Köftelerinizi az yağda pişirmeye özen gösterdiğiniz sürece oldukça besleyici bir tabak oluşturabilirsiniz. Yanında haşlanmış pirinç lapası da keyifli bir eşlikçi olacaktır.

YAĞSIZ PİRİNÇ PİLAVI

Düşük lifli gıdalar arasında yer alan pirinç, ishal anında etkili olmaktadır. Beyaz pirinç ile pilav veya lapa yaparak tercih edebilirsiniz. Bir süre suyun içinde bekletin nişastasını bırakınca bu pirinç suyunu için; bu çözüm de etkili olacaktır.

MUZ

İshal günlerinin yol arkadaşı, kurtarıcı dostu muz; ishalden dolayı kaybedilen potasyumu dengeler. Aynı zamanda tokluk hissi sağlar, enerji verir. Midenize zarar verecek bakterilerin oluşumunu engeller, depresyon ve stres gibi duygu bozukluklarının da önüne geçer.

ŞEFTALİ

Mevsiminde bolca tüketebileceğiniz şeftali, ishal rahatsızlığı yaşadığınız dönemlerde imdadınıza koşacak! Potasyum zengini bu meyve sindirim sisteminizi düzenler. Kolesterol içermez ve düşük glisemik indekse sahiptir; kan şekerinizde ani yükselmeye neden olmaz.

YOĞURT

Bağırsak iyileştiren yoğurt, ishal etkilerini de yok edecektir. Ev yapımı yoğurt ile daha kısa sürede ishali iyileştirebilirsiniz. Bağırsak florasını iyileştiren yoğurt aynı zamanda sindirim sistemini düzenler, bağışıklığınızı da güçlendirir.

YAĞSIZ PATATES PÜRESİ – HAŞLANMIŞ PATATES

Düşük lifli besinlerden biri de patatestir. İshalden kurtulmak için patatesi haşlayarak ve tercihe göre biraz tuz atarak tüketmelisiniz. Dilerseniz haşlanmış patatesi püre haline getirerek de tüketebilirsiniz. Bu tarif bağırsaklarınıza iyi gelecektir.

KEÇİBOYNUZU

Yoğurt içine veya meyve üzerine eklenen keçiboynuzu özü, ishali vücudunuzdan atmak için harika bir yöntem olacaktır. Keçiboynuzu meyvesini de ishal problemi yaşadığınız günlerde güvenle tüketebilirsiniz. E vitamini ve kalsiyum deposudur.

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