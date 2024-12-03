Kahramanmaraş depreminde 72 kişiye mezar olmuştu... İsias Otel davasında mütaala açıklandı

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve KKTC’li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel'e ilişkin davanın beşinci duruşması başladı. Savcı tüm sanıklar için "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası talep etti.

Duruşmada cumhuriyet başsavcısı, sanıkların tümünün ayrı ayrı, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlarından 22 yıl 6 ay ile cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasında, Ahmet Bozkurt'un, otelin yönetim kurulu başkanı ve yapı sahibi olmasından dolayı, bina kat sayısı, kat yüksekliği, standartlara uygun olmayan ve etriyelerin gerektiği gibi yapılmamasından, binanın taşıyıcı sistem ve imalat, denetim eksiklik hatalarından, projenin gerektiği gibi yapılmamasından kusurlu olduğu, çocukları Mehmet Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, Bilge Açık, Şule Özbek, Seda Zeren ve Eşi Ulviye Bozkurt'un otelin yönetim kurulu üyesi oldukları ve yapı sahibi oldukları, otelde asansör boşluğu açılmasıyla ilgili statik ve betonarme projesi hazırlatılmaması, yapı ruhsatı alınmadan binaya kaçak kat ilave edilmesi nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC’li öğrencilerinin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının beşinci duruşması, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.