IŞİD operasyonunda 2 gözaltı

Kaynak: İHA
IŞİD operasyonunda 2 gözaltı

Balıkesir’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG ve IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyon sonucunda, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG ve IŞİD terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, terör örgütü IŞİD ile ilişkisi olduğu belirlenen A.F.K. gözaltına alındı ve adreste yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

PKK/KCK terör örgütünün Avrupa’daki Çatı yapılanması olan KCDK-E içerisinde faaliyet göstererek örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunan M.G.’de gözaltına alındı.

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