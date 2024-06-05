IŞİD operasyonunda 2 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG ve IŞİD terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, terör örgütü IŞİD ile ilişkisi olduğu belirlenen A.F.K. gözaltına alındı ve adreste yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

PKK/KCK terör örgütünün Avrupa’daki Çatı yapılanması olan KCDK-E içerisinde faaliyet göstererek örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunan M.G.’de gözaltına alındı.