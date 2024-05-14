IŞİD operasyonunda 44 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda IŞİD terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin adresleri tespit edildi. Şanlıurfa ve Konya’da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, 44 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şahıslar, yapılan sağlık kontrollerinin sonrasında işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.