IŞİD operasyonunda örgütte bomba eğitimi alan şahıs tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa düzenlediği IŞİD operasyonunda Irak uyruklu bir şüpheliyi göz altına aldı.

PATLAYICI YAPIMI EĞİTİMİ ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

IŞİD terör örgütü içerisinde özgeçmiş bilgileri ve patlayıcı madde yapımı eğitimi aldığı şeklinde bilgiler bulunan Irak uyruklu şahıs sorgusunda "Irak ve Suriye'de IŞİD terör örgütü içerisinde patlayıcı madde yapımı eğitimi aldığını ve EYP imalatında bulunduğunu" ifade etti. Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YABANCI UYRUKLU 6 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Öte yandan, ışid terör örgütü ile bağlantılı olabilecekleri gerekçesiyle haklarında tahdit kararı bulunan yabancı uyruklu 6 şahıs gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa'da operasyonların aralıksız süreceği öğrenildi.