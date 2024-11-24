IŞİD sanığını televizyona çıkarıp laikliğe hakaret ettirdiler. Akit TV'de skandal!

Terör örgütleri IŞİD ve El Kaide yöneticisi olduğu gerekçesiyle yargılanıp geçen sene tahliye edilen “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayuncuk Akit TV’ye çıktı.

"LAİKLİK ALLAH'A KAFA TUTMA BİÇİMİDİR"

“Laikliği nasıl tanımlıyorsunuz?” sorusuna Bayuncuk “Laiklik Allah’a kafa tutma biçimidir” ifadelerini kullandı.

Atatürk ve laikliğe karşı olmasıyla bilinen Akit TV’deki programda soruların sıralaması da dikkat çekiciydi. “DEAŞ hakkında ne diyorsunuz? El Kaide? Laikliği nasıl tanımlıyorsunuz?” sorularının art arda sorulduğu görüldü.

IŞİD ve El Kaide örgütlerine mesafeli yaklaştığını iddia eden Bayuncuk “Laikliği nasıl tanımlıyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Laiklik Allah’a kafa tutma biçimidir. Çünkü din ile devlet işlerini birbirinden ayıralım dediğiniz zaman, Allah bizim devletimize müdahale etmesin demiş oluyorsunuz, bu da kulluğun özüyle bağdaşmayan bir şeydir.”

“DİN İLE DÜNYA İŞLERİNİ AYIRAN KAFİRDİR”

Halis Bayuncuk laikliği savunan vatandaşlara “kafir” diye hakaret ederek şunları söyledi,

“Din ile dünyayı ayıran, egemenlik hakkını Allah’tan alanların kafir olduklarını söylüyor Kuran’ı Kerim’de. Zalim olduklarını söylüyor.”

“OY VERME EYLEMİ KÜFÜRDÜR”

Bu sözler sonrası se Akit TV programcısı Muharrem Coşkun “Oy verenler de kafir midir?” sorusunu yöneltti. Bayuncuk “Oy verme eylemi bir küfürdür” yanıtını verdi.

Öte yandan Bayuncuk, tarikatındaki çocukların eğitimiyle ilgili “Çocuklara Kemalist bir eğitim verildiği için, eğitimden çok ideoloji yüklendiği için çocukları eğitmiyoruz değil yalnız çocukları Kemalist eğitime göndermiyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Halis Bayancuk'u ''El-Kaide silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay bozma kararı verip dosyayı gönderdiği Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Bayancuk'a terör örgütü DEAŞ kapsamında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Mahkeme, Halis Bayancuk'un, şartlar oluşmadığından ve yeterli delil elde edilemediğinden "Anayasa'yı ihlal" suçundan beraatine hükmetmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle dosyayı iade etmişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iadenin ardından yapılan duruşmada, Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde benzer suçtan görülmeye devam eden dosyayla birleştirilmesine ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istemişti.

Mahkeme de Bayancuk hakkında görülen davanın, İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Yargılama aşamasında dosya, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların birleştirilmesi için Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Daire, dosyaların birleştirilmemesine karar vermişti.

Birleştirilmeme kararı sonrasında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Halis Bayancuk'u 18 Eylül'de "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.