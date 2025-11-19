Mersin'de terör örgütü IŞİD operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, IŞİD üyesi oldukları ve terör örgütüne finans sağladıkları öne sürülen 10 şüphelinin kimliği belirlendi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.