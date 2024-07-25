IŞİD'e dev operasyon 72 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
IŞİD'e dev operasyon 72 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dak IŞİD operasyon açıklaması...Yerlikaya 13 ilde "GÜRZ-1" adı altında düzenlenen operasyonlarda 72 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle

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