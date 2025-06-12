IŞİD’e İstanbul’da darbe! Kırmızı bültenle aranan şüphelilere eş zamanlı baskın! 9’u yakalandı, 6 firari var

Düzenleme: Kaynak: İHA / ANKA

İstanbul’da IŞİD’e yönelik operasyonda, kırmızı bültenle aranan ve “yabancı terörist savaşçı” olduğu değerlendirilen 15 şüpheliden 9’u gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; IŞİD silahlı terör örgütü ile bağlantılı olan, örgüte katılım gösterdiği yönünde bilgi formu bulunan, sosyal medya üzerinden örgütsel propaganda yaptığı tespit edilen, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve YTS (yabancı terörist savaşçı) olduğu değerlendirilen toplam 15 şüphelinin yakalanması amamacıyla operasyon gerçekleştirildi.

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İstanbul il Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, IŞİD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, tespiti yapılan adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Firari 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Konu ile ilgili yürütülen adli tahkikat işlemleri devam ettiği belirtildi.

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