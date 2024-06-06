IŞİD'e para gönderiyorlardı. Şeytani yöntemi kullanan üç yabancı uyruklu yakalandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin belirlenmesi ve engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda "hawala" yöntemi ile terör örgütüne para transferleri yaptıkları belirlenen Irak uyruklu L.K.Y.A.S, A.Y.N ve Suriye uyruklu Ş.C isimli şahıslara 6415 Sayılı “Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından adli işlem yapıldı.

Adli makamların talimatları doğrultusunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şahıslar, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.