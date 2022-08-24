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IŞİD'in ikinci adamının abisine üniversiteden plaket

IŞİD’in sözde ikinci halifesi olan ve ABD’nin operasyonuyla öldürülen Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli el-Selbi'nin abisi Adil Selbi’nin, 2006’dan beri Türkiye’de olduğu Gazi Üniversitesi’nden ‘insani yardım plaketi’ aldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 18:15
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IŞİD'in ikinci adamı olan ve ABD tarafından öldürülen el-Selbi adlı teröristin kardeşine Türkiye'deki bir üniversiteden plaket verilmiş

IŞİD'in ikinci adamının abisine üniversiteden plaket
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Cumhuriyet'ten Hazar Dost imzalı habere göre Irak ve Suriye’de binlerce insanın ölümünden sorumlu Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) sözde ikinci halifesi Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli el-Selbi'nin 2008 yılındaki sorgularının tamamı açık kaynaklarda paylaşıldı.

Sorgularında, o dönem Irak’taki cihatçı hareketleri anlatan el-Selbi, ailesi hakkında da detaylı bilgiler verdi.

el-Selbi, abisinin 2006'dan bu yana Türkiye'de olduğunu belirtirken Irak Türkmen Cephesi (ITC) adına çalıştığını söyledi. 2006 yılı öncesinde ise abi Adil Selbi, 2005 yılında Irak’ın Türkmen bölgesi Telafer’de ITC temsilcisiydi.

Ebu Bekir Bağdadi’nin ölümün ardından örgüt tarafından sözde halife olarak atanan el-Selbi’nin abisinin Türkiye’de olduğu iddiaları ilk olarak İngiltere merkezli The Guardian tarafından ortaya atılmış, Irak Türkmen Cephesi ise iddialar karşısında sessiz kalmıştı.

MHP’Lİ OLCAY KILAVUZ’LA GÖRÜŞMÜŞ

Adil Selbi, Irak Türkmen Cephesi’nin temsilciliğini yaptığı sırada kardeşi el-Selbi, IŞİD’in üst düzey yöneticileri arasındaydı. Adil Selbi ise bu sırada Irak’a yardım kampanyaları düzenliyor, siyasilerle görüşmeler gerçekleştiriyordu.

Açık kaynaklarda, Adil Selbi’nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili Olcay Kılavuz, Keçiören Belediyesi Başkanı AKP’li Turgut Altınoluk’la görüştüğüne dair fotoğraflar da mevcut. Olcay Kılavuz’un kendi Twitter hesabından da görüşmeye dair fotoğrafları paylaştığı görülüyor:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PLAKET VERDİ

MHP'li bir siyasetçi ile görüşmesinin yanı sıra abi Selbi’ye bir devlet üniversitesi tarafından plaket de takdim edilmiş. Türkmeneli Yardım Vakfı adına, Aralık 2016’da Gazi Üniversitesi’nin düzenlediği yardım kampanyası nedeniyle plaket de verildi.

Yardım kampanyasının detayları için ulaştığımız dönemin Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Turhan Çetin, “Biz çocuklara yardım etmek istedik. Vakıf da aracı oldu. Biz o kişinin kim olduğunu bilmiyorduk” açıklamasında bulundu.

VAKIF BAŞKANI ŞAHSIN KİMLİĞİNİ DOĞRULADI

Türkmeneli Yardımlaşma Vakfı Başkanı Turhan Ketene, iddialara dair "Vakfımızdaki kayıtlara göre herhangi bir görevi yoktu. Önceki dönemde yaşananlar hakkında fikrim yok. Irak ve Suriye'deki savaşın ardından bölgeye birçok Türkmen geldi. Aralarında faaliyet yürütmüş olabilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ketene, Adil Selbi'nin, IŞİD'in sözde eski halifesi el-Selbi'nin kardeşi olduğunu da doğruladı.

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