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IŞİD'in Iraklı bomba uzmanı Yalova'da tutuklandı

Yalova’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda IŞİD'in Iraklı bomba uzmanın el yapımı patlayıcı malzemeler ve bomba düzenekleri ele geçirildi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 06:51
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IŞİD'in Iraklı bomba uzmanı Yalova'da tutuklandı

IŞİD'in Iraklı bomba uzmanı Yalova'da tutuklandı
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İHA'nın haberine göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından TEM Daire Başkanlığı ve Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon gerçekleştirildi. 

Çınarcık ilçesinde Irak uyruklu IŞİD'in bomba uzmanının ikametine yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polis, şahısla irtibatlı olduğunu belirlediği 3 şüpheliyi daha yakalayarak emniyete getirdi.

İkamette yapılan aramada çok miktarda el yapımı patlayıcı malzemeleri ve hazırlanmış bomba düzenekleri ele geçirildi. Emniyetteki sorgularında örgütle bağlantılarını itiraf eden zanlılar, Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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