IŞİD'in katlettiği Türklerin toplu mezarları açıldı. 800’den fazla Türk diri diri gömüldü

Irak’ın Türkmeneli bölgesinde Musul Ovasında binlerce Irak Türkünün IŞİD tarafından katledilerek atıldığı, halk arasında ‘Güvercin kuyusu’ denilen toplu mezarın açıldığı belirtildi.

IŞİD tarafından 800’den fazla Türk’ün diri diri gömüldüğü toplu mezarlar gazetecilere açıldı. Toplu mezarın açılması için 2022’den beri çevre halkından DNA örneği toplandığı biliniyor.

Irak Toplu Mezarlar Ofisinin Mayıs ayında IŞİD'in Irak Türklerini topluca katledip attığı Alo Antar çukurunu kazmaya ve kimlik tespitine başladığı aktarıldı.

10 yıl boyunca IŞİD denetiminde kalan Musul kentinde katledilen Türklerin bu toplu mezarlara atıldığı hatta diri diri gömüldüğü ortaya çıktı.

TOPLU MEZARDA İNCELEMELER YAPILIYOR

Gazeteci Mustafa Kemal Yılmaz'ın aktardığına göre 800'den fazla Türk'ün toplu mezarı gazetecilere açıldı. Irak Türk’ü gazetecilerin, toplu mezarda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Ayrıca Yılmaz paylaşımında "Bu vahşet, halen Türk komuoyunun ana gündemi olmuyorsa, bir Türk Dünyasından bahsetmemiz maalesef mümkün değil. Türk Dünyasını "Anadolu" ile sınırlayanlar bu fotoğrafa bakıp utanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Toplu Mezar Koruma Ofisi Müdürü Dhia açıklamalar yaparak , toplu mezarın hem kazılma sürecinin, hem de kurbanların kimliklerinin tespit edilmesinin oldukça meşakkatli bir süreç olacağını açıkladı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler’in 2018 yılında yayımladığı rapora göre, Musul ve Kerkük vilayetlerinde, binlerce Irak Türkünün katledilerek gömüldüğü yüzden fazla toplu mezar tespit edildi.