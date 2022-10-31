IŞİD'in sözde Kerkük sorumlusu yakalandı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, terörle mücadele birimine bağlı güvenlik güçleri, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlattı.

Operasyon sırasında bir sığınağa baskın yapan güvenlik güçlerinin, IŞİD'in sözde Kerkük güvenlik sorumlusu "Abu Hamza el-Metviti" kod adlı teröristi yakaladığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce Musul, sonrasında da Kerkük'ün güneyindeki IŞİD saldırılarının bu kişi tarafından yönlendirildiği ve desteklendiği ifade edildi.



Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.