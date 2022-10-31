31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

IŞİD'in sözde Kerkük sorumlusu yakalandı

Irak'ta güvenlik güçleri, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD'in sözde Kerkük güvenlik sorumlusunun yakalandığı bildirildi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 17:15
Takip Et

IŞİD'in sözde Kerkük sorumlusu yakalandı

IŞİD'in sözde Kerkük sorumlusu yakalandı
+
Aa
-

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, terörle mücadele birimine bağlı güvenlik güçleri, Kerkük'ün güneyinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlattı.

Operasyon sırasında bir sığınağa baskın yapan güvenlik güçlerinin, IŞİD'in sözde Kerkük güvenlik sorumlusu "Abu Hamza el-Metviti" kod adlı teröristi yakaladığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce Musul, sonrasında da Kerkük'ün güneyindeki IŞİD saldırılarının bu kişi tarafından yönlendirildiği ve desteklendiği ifade edildi.


Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
2
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
3
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
4
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
5
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
6
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
7
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
﻿Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
﻿Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
﻿Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle
﻿Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle
﻿Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle
﻿Lübnan'da görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Avn, pimi çekilmiş bombayı ülke gündemine bıraktı
﻿Lübnan'da görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Avn, pimi çekilmiş bombayı ülke gündemine bıraktı
﻿Lübnan'da görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Avn, pimi çekilmiş bombayı ülke gündemine bıraktı
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.