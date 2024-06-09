IŞİD’in Türkiye’den Suriye’ye nasıl para aktardığı ortaya çıktı. Para, altın ve gümüşler ele geçirildi

İstanbul’da Terörle Mücadele ve Emniyet İstihbarat Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü IŞİD’in kirli para trafiği deşifre oldu. Polis ekipleri örtüğün Suriye’ye para aktarmasına yardımcı olan döviz büroları ve dış ticaret firmalarının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan şirketlerin mal varlıkları donduruldu.

Örgütün kullandığı kripto paralara ve DEAŞ'ın Türkiye derinliğindeki para ağını mercek altına alan polis ekipleri, bu çerçevede İstanbul'da faaliyet gösteren bazı döviz bürolarını, ithalat/ihracat gibi dış ticaret firmalarını ve uluslararası nakliyat şirketlerinin sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüphelileri tespit etti. Örgüte yüklü miktarda para aktardıkları anlaşılan kişi ve kurumlara yönelik yapılan tespitlerin ardından önceki gün operasyonun düğmesine basıldı. Para transferinin yapıldığı şirketler ve şüphelilere yönelik önceki gün sabaha karşı kentin 7 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

PARA, ALTIN VE GÜMÜŞE EL KONDU

Bahçelievler'de 7, Bakırköy'de 4, Başakşehir'de 3, Çatalca'da 2, Fatih'te 5, Zeytinburnu'nda 5 ve Şişli'de 1 olmak üzere toplam 27 ev ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, Türk vatandaşlığı elde eden Suriye uyruklu döviz şirketi sahibi Abdel R.A., Abdel R.A.'nın kardeşi ve ortağı Muhammad A.A., Haşim A.H., Talib A., Mostapha S., Abdulaziz A.A., döviz bürosu sahibi, Ararat M., dış ticaret ve nakliyat firması sahipleri Muhammad N.A., Muhammad A.H. ile bu iş adamlarının kuruluşlarında çalışan örgüt yanlısı 2 kişi ile beraber 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve şirketlerinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 4 tabanca, silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi, 13 kripto para soğuk cüzdanı, 100 gram altın, 130 kilo gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin euro, 17 bin 907 dolar, 7 bin 805 Suudi riyali, 770 BAE dirhemi ve 2 milyon 380 bin Özbekistan somu ele geçirildi.

KULLANDIKLARI SİSTEME “HAWALA” DENİYOR

Savcılıkça şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarına İhlas Haber Ajansı ulaştı. Örgütün Türkiye'deki finans ayağını deşifre eden polis, şirketler arasında toplanan paranın yurt dışına 'Hawala' yöntemiyle transfer edildiğini, dağıtım işleminin ise bu şirketlerin belirlediği kişiler üzerinden sağlandığını ortaya koydu. IŞİD’li teröristlere söz konusu yöntemle aktarılan paranın miktarının çok büyük olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında 2 şirketin tüm mal varlıklarına el kondu.

DÖVİZ BÖROLARINI VE DIŞ TİCARET FİRMALARINI KULLANIYORLAR

Örgüt üyelerinin dikkati çekmeyecek bölgelerde faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin yöneticisi ve sahiplerinin doğrudan ya da dolaylı olarak örgütün yöneticileriyle de temas kurduğu belirlendi. Ticari faaliyet adı altında döviz bürosu, ithalat/ihracat şirketi, nakliyat şirketlerinde toplanan paranın, Suriyedeki IŞİD kamplarına aktarıldığı anlaşıldı. Örgütsel faaliyet gösteren şüphelilerin, kendi aralarındaki kişilerle şifreli mesajlarla yazıştıkları tespit edildi.