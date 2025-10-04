IŞİD’li ailenin sınırı nasıl geçtiği ortaya çıktı: 65 yaşındaki vatandaşı öldürmüşlerdi

Ankara’da servis şoförlüğü yapan 65 yaşındaki Binali Aslan, 21 Eylül’de kaybolmuştu. Ailesinin kayıp başvurusu sonucu yapılan aramalarda Aslan’ın, 14 kişilik IŞİD sempatizanı bir aile tarafından Ankara’dan alınarak Mersin’e götürüldüğü ortaya çıktı. Şoför Aslan’ın cesedi, şüphelilerin ifadeleriyle Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü yakınlarındaki ormanda gömülü bulundu.

480 KİLOMETRE CESETLE YOLCULUK

Soruşturmaya göre aile, Aslan’ı Ankara çıkışında öldürdü, cesedi 480 kilometre boyunca araçta taşıyarak Mersin’e götürdü ve ormana gömdü. Ardından aynı araçla Hatay’a geçerek Suriye sınırını aştı.

Hem cinayet hem görüntüleriyle Türkiye'yi dehşete düşüren 14 kişilik IŞİD'li ailenin Türkiye’de yıllarca nasıl fark edilmeden kaldığı, güvenlik birimlerinin takibinden nasıl kaçabildiği ve bu kadar kalabalık bir grubun sınırdan nasıl rahatlıkla geçtiği soruları tartışılmaya başlandı. Sınır güvenliği yeniden gündeme taşıdı.

MESELE SINIR GÜVENLİĞİ DEĞİLMİŞ

İçişleri Bakanlığı, cinayetin ardından Suriye'ye kaçan 14 kişilik ailenin sonradan değil doğuştan Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarında açıklandığı gibi olaya karışan ailenin sonradan vatandaşlık kazandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Aile fertlerinin tamamı doğuştan Türk vatandaşıdır."