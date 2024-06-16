IŞİDli teröristler iki gardiyanı rehin aldı. Özel hareket cezaevini bastı 6 terörist öldürüldü

Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın Rostov şehri yakınlarında bir gözaltı merkezinde tutulan 6 IŞİD’li terörist kaçmaya çalıştı. Teröristler, kaçmak isterken 2 gardiyanı rehin aldı. Teröristler cezaevinden çıkmalarına izin verilmesini talep ederek Rus yetkililerden araba istedi.

Rus yetkililer gözaltı merkezine baskın düzenlenmesi için Rus Özel Kuvvetleri’ni görevlendirdi. İçeri giren ekipler 6 teröristi başından vurarak öldürdü.

ÖNCE KELEPÇELEDİLER SONRA BAŞLARINDAN VURDULAR

Yapılan baskın sonucu yakalanan 6 terörist, Rus ekipler tarafından önce kelepçelendi, sonra da başından vuruldu. Teröristlerin öldüğü anlar kameraya yansıdı.

NE OLMUŞTU?

6 terörist ellerine bıçak alarak hapishane bahçesindeki 2 gardiyanı rehin aldı. Bir gardiyanın kendisini teröristlere karşı savunduğu esnada, yaşanan arbede sonucu kolundan yaralandığı öğrenildi. Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, rehinelerden birinin kurumun üst düzey bir çalışanı olduğu ifade edilmişti.

6 terörist, kendileri ve işbirlikçileri için güvenli araba, silah ve İslam topraklarına seyahat talebinde bulunmuştu.

Rus Özel Kuvvetleri, başlangıçta hapishanenin çevresini kuşattı ve rehinecilerle temas kurmaya çalıştı. Ardından gerçekleştirilen operasyonla 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Rusya’da son dönemde terör örgütü IŞİD’in düzenlediği saldırılar dikkat çekiyordu. Başkent Moskova’da bir konser salonuna düzenlenen saldırıda 144 kişi hayatını kaybetmişti. Rus polisi, saldırı sonrası aralarında saldırganların da olduğu 20 kişiyi tutuklamıştı.