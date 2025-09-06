Işıkta bekleyen araca çarpıp takla attı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde alkollü sürücü ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarparak, takla attı.

Kazada yaralanan olmazken, 2.14 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konularak, cezai işlem uygulandı.

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarında meydana gelen trafik kazasında; M.Ö. yönetimindeki 38 LE 072 plakalı otomobille ışıkta bekleyen 38 ALL 197 plakalı otomobile arkadan çarparak, takla attı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun bir kısmını kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.Ö. ve yolcu olan eşine müdahale etmek istedi.

M.Ö. ve tedaviyi kabul etmezken, yapılan kontrollerde M.Ö.’nün 2.14 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.Ö.’nün ehliyetine 6 ay el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL idari para cezası yazıldı. Otomobiller çekici ile kaldırıldı.

M.Ö. ifadesi alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.