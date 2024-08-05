Işıkta yol vermedi diye silahla ateş açtı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ışıklardan dönmeye çalışan otomobil sürücüsü, kendisine yol vermediğini düşündüğü kamyon sürücüsüne sinirlenerek silahına sarıldı ve ateş etti. Şüpheli, olay sonrası hızla kaçarken, güvenlik kameralarına yakalandı.

Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayın, İstanbul'un yoğun trafiğinde sürücülerin yaşadığı öfke patlamalarının ne denli tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.