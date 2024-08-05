Işıkta yol vermedi diye silahla ateş açtı

Kaynak: İHA
Işıkta yol vermedi diye silahla ateş açtı

İstanbul Arnavutköy'de saat 13.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki Kayabaşı yol ayrımında yaşanan olayda, bir otomobil sürücüsü, ışıklarda kendisine yol vermediğini iddia ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait atık taşıma kamyonu şoförüne silahla ateş açtı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, ışıklardan dönmeye çalışan otomobil sürücüsü, kendisine yol vermediğini düşündüğü kamyon sürücüsüne sinirlenerek silahına sarıldı ve ateş etti. Şüpheli, olay sonrası hızla kaçarken, güvenlik kameralarına yakalandı.

Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olayın, İstanbul'un yoğun trafiğinde sürücülerin yaşadığı öfke patlamalarının ne denli tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

Son Haberler
Flaş Flaş... Bir sigara grubuna daha zam geldi Gündem
Flaş Flaş... Bir sigara grubuna daha zam geldi
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdüğünü duyurdu Dünya
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdüğünü duyurdu
BM: Gazze'de gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok Dünya
BM: Gazze'de gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem Yerel Haberler
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Son dakika... Instagram açılıyor mu? Bakan'dan açıklama Gündem
Son dakika... Instagram açılıyor mu? Bakan'dan açıklama
Hacıosmanoğlu son görevini yaptı Spor
Hacıosmanoğlu son görevini yaptı