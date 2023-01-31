Işıl ışıl bir cilde ne dersiniz?

Işıl ışıl canlı bir cilt, sağlıklı uzayan saçlar, kolay kırılmayan tırnaklar, esnek ve güçlü kaslar... Kulağa hoş geliyor değil mi? Ancak çoğu kişi özellikle yaşın ilerlemesiyle birlikte canlı bir cilde, parlayan saçlara sahip olmayı imkânsız olarak görüyor.
Vücudumuzda tüm bunları önleyen ve daha genç bir görüntüye sahip olmamızı sağlayan bir protein mevcut; kolajen. Dyt. Aylin Beyazova, kolajen içeren besinler hakkında bilgi verdi.
Kolajen ne görevi yapar?
Kolajen, vücudumuzdaki bağ dokuyu yeniler ve güçlendir. Doku, organ ve diğer yapılara sağlamlık, esneklik, direnç kazandırır. Özellikle cilt/deri, saç, tırnak, kas, kemik ve kıkırdak gibi dokularda bulunur.
Kolajen neden azalır?
Zaman geçtikçe, özellikle 25’li yaşlardan sonra, vücudumuzdaki kolajen azalmaya başlar ve yaşlanma belirtileri baş gösterir. Kolajen kaybını önlemek ve üretimini desteklemek için kolajen üretimine destek veren besinleri bilmemizde ve günlük beslenme rutinimize eklememizde fayda var.
En fazla kolejen hangi besinde
Kolajen üretimini en fazla destekleyen besin, kemikli etlerdir. Kemiklerin içerisinde bulunan ilik kolajen üretimine fayda sağlayan aminoasitleri içerir. Bu nedenle ilikli kemik suyu şifadır.
Kırmızı renkli meyve ve sebzelerde içerdikleri güçlü antioksidanlar sayesinde kolajen üretimini destekler.
Soğan
Sarımsak
Karnabahar
Pırasa
Ahududu
Böğürtlen
Yaban mersini
Kızılcık
Çilek
Kiraz
Elma
Pancar
Kırmızı kapya biber
Domates bu besinlere örnek gösterilebilir.
Brokoli
Lahana
Brüksel lahanası bu besinlere örnek gösterilebilir.
Ayrıca, kolajenin üretilmesi ve daha iyi emilebilmesi için C vitaminine ihtiyaç vardır. Bu noktada C vitamini içeren meyve ve sebzeler fayda sağlayabilir. Özellikle;
Kivi
Portakal
Greyfurt
Kapya biber
Maydanoz
Limon
Mandalina zengin C vitamini kaynaklarıdır.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.