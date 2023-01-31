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Işıl ışıl bir cilde ne dersiniz?

Çünkü cilt zamanla incelip sarkıyor, saçlar cansızlaşıp dökülüyor, kaslar gücünü kaybedip zayıflayabiliyor. Peki bu durumda ne yapmalı? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 18:09
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Işıl ışıl bir cilde nasıl sahip olursunuz?

Işıl ışıl bir cilde ne dersiniz?
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Işıl ışıl canlı bir cilt, sağlıklı uzayan saçlar, kolay kırılmayan tırnaklar, esnek ve güçlü kaslar... Kulağa hoş geliyor değil mi? Ancak çoğu kişi özellikle yaşın ilerlemesiyle birlikte canlı bir cilde, parlayan saçlara sahip olmayı imkânsız olarak görüyor.

 

 

Vücudumuzda tüm bunları önleyen ve daha genç bir görüntüye sahip olmamızı sağlayan bir protein mevcut; kolajen. Dyt. Aylin Beyazova, kolajen içeren besinler hakkında bilgi verdi.

Kolajen ne görevi yapar?

Kolajen, vücudumuzdaki bağ dokuyu yeniler ve güçlendir. Doku, organ ve diğer yapılara sağlamlık, esneklik, direnç kazandırır. Özellikle cilt/deri, saç, tırnak, kas, kemik ve kıkırdak gibi dokularda bulunur.

Kolajen neden azalır?

Zaman geçtikçe, özellikle 25’li yaşlardan sonra, vücudumuzdaki kolajen azalmaya başlar ve yaşlanma belirtileri baş gösterir. Kolajen kaybını önlemek ve üretimini desteklemek için kolajen üretimine destek veren besinleri bilmemizde ve günlük beslenme rutinimize eklememizde fayda var.

En fazla kolejen hangi besinde

Kolajen üretimini en fazla destekleyen besin, kemikli etlerdir. Kemiklerin içerisinde bulunan ilik kolajen üretimine fayda sağlayan aminoasitleri içerir. Bu nedenle ilikli kemik suyu şifadır.

Kırmızı renkli meyve ve sebzelerde içerdikleri güçlü antioksidanlar sayesinde kolajen üretimini destekler.

Soğan

Sarımsak

Karnabahar

Pırasa

Ahududu

Böğürtlen

Yaban mersini

Kızılcık

Çilek

Kiraz

Elma

Pancar

Kırmızı kapya biber

Domates bu besinlere örnek gösterilebilir.

Brokoli

Lahana

Brüksel lahanası bu besinlere örnek gösterilebilir.

Ayrıca, kolajenin üretilmesi ve daha iyi emilebilmesi için C vitaminine ihtiyaç vardır. Bu noktada C vitamini içeren meyve ve sebzeler fayda sağlayabilir. Özellikle;

Kivi

Portakal

Greyfurt

Kapya biber

Maydanoz

Limon

Mandalina zengin C vitamini kaynaklarıdır.

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