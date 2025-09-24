Işıltılı tarzıyla geceye damga vurdu! Görenler gözlerini alamadı… Özge Ulusoy formunun sırrını verdi!

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü bir markanın özel gecesine davetli olarak katılan Özge Ulusoy, ışıltılı tarzıyla geceye damga vurdu. Ünlü model ve sunucu formunu nasıl koruduğunun sırrını ilk kez verdi. Ulusoy’un sırrı bakın neymiş…

Her adımıyla olay olan Özge Ulusoy, ünlü bir markanın özel gecesine davetli olarak katılım sağladı. Işıltısıyla geceyi aydınlatan Ulusoy nasıl fit kaldığının sırrını verdi.

ozge-ulusoy.webp

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve ardından podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Özge Ulusoy, bakın formunu nasıl koruyormuş.

0o-001.webp

“BU DENGE İŞİ”

“Tek bir şey var arkadaşlar. ‘Yemek yemeyin’ demiyorum tabii ki. Günde 2 öğün besleniyorum. Haftada 4 gün spor yapıyorum. Ve çok sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Kaçamak yapıyor muyum? Yapıyorum. Cumartesi ya da Pazar günü, izin günüm.

Tatillerim free. Döndüğümde toparlıyorum. Bu bir denge işi. Kilo korumak da o kadar zor bir şey değil."

9-001.webp

