İsim değişikliği şans getirir mi?

Star TV’nin merakla beklenen dizisi ‘Sen Ağlama İstanbul’un yayın tarihi belli oldu. Dizi, 10 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı OGM Pictures imzalı dizinin ilk önce ‘Şehrazat’ olarak yayınlanacağı duyurulmuş, daha sonra isim hakkı NGM’de olduğu için adı değiştirilmişti. ‘Bir Gece Masalı’ (atv), ‘Bahar’ (Show TV), ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ (TRT 1) ve ‘MasterChef Türkiye’ (TV8) gibi kitlesi oturmuş rakipleri karşısında sürpriz yapar mı? Açıkçası, sanki gün tercihi doğru yapılmamış gibi geldi bana. Çünkü, bugüne kadar yaptığım analizlerde pek yanılmadım.

İstanbul’da geçen imkânsız bir aşkı konu alan dizinin isim değişikliği, belki de şans getirecek. Kim bilir? Şimdiden reytingi bol olsun.

‘Gurur ve Önyargı’ geliyor

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BKM ve DOT, Jane Austen’ın 1813 tarihli ‘Gurur ve Önyargı’ adlı klasik eserinin Isobel McArthur tarafından eğlenceli bir komediye dönüştürülen tiyatro oyununu, 23 Aralık’ta Maximum Uniq Hall’de gerçekleştirilecek prömiyerle seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Regency dönemi İngiltere’sinde geçen oyun, bize Jane Austen’ın tanınmış karakterlerini bu kez, arka planda çalışan 5 hizmetçinin gözünden anlatıyor. Tüm bu klasik öğeler, kahkaha dolu şarkılar, anlık rol ve kostüm değişimleri ve bozuk ağızlardan yükselen mizahla yeniden şekilleniyor. Aşk, gurur, önyargı ve toplumsal normların kesişiminde anlatılan hikâyede Austen’ın dünyası modern bir kadın dayanışması ve bağımsızlık mesajıyla buluşuyor.

Çevirisini Erdem Avşar’ın yaptığı oyunun kadrosunda Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı yer alıyor.

Edis’ten ‘Mayhoş’ sürpriz

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Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Edis, doğum gününde sevenlerine sürpriz yaparak ‘Mayhoş’ şarkısını EDS & DMC etiketiyle yayınladı.

Sözü Edis, Emrah Karakuyu, Zeki Arkun ve Hilmi Talha Kapucu’ya, müziği Edis, Zeki Arkun, Emrah Karakuyu ve Kaan Hacısüleymanoğlu’na ait şarkının düzenlemesi ise Zekir Arkun imzası taşıyor.

Edis, dinamik ve yenilikçi müzik tarzını bir kez daha ortaya koyarken ‘Mayhoş’, güçlü sözleri ve melodisiyle dinleyicilere duygu dolu bir müzik deneyimi sunuyor. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.