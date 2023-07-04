İsim ve logosunu değiştiren La Liga sponsorluk gelirini iki katına çıkardı

İspanya La Liga 2023-2024 sezonundan itibaren yeni bir isim sponsorluğu anlaşması yaparak, gelirini iki katına çıkardı.

İsim ve logosunu değiştiren La Liga sponsorluk gelirini iki katına çıkardı

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerini bünyesinde bulunduran LaLiga kurumu, bu liglerin yeni sezondaki isim sponsorlarını düzenlenen galada tanıttı. ABD'li bilgisayar oyunları üretici EA Sports, gelecek 5 yıl için LaLiga ile sponsor anlaşması imzaladı.

Buna göre gelecek sezondan itibaren 1. lig La Liga EA Sports, 2. lig ise La Liga EA Sports Hypermotion olarak adlandırılacak.

Tarihinde ilk defa yabancı bir şirket ile sponsorluk anlaşması yapan LaLiga, son 10 yılda ilk BBVA ardından Santander adlı İspanyol bankalarıyla olan sponsorluk anlaşmasının en az iki katı daha fazla gelir elde edecek.

EA Sports'un LaLiga'ya 5 yıl boyunca sezon başına 40 milyar avroluk (her iki lig için) bir ekonomik katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Diğer yandan sponsorluk anlaşmasını "yeni bir başlangıç" sloganıyla tanıtan LaLiga, logosunu değiştirip, yeni teknolojilerle futbolu daha görünür ve ticari bir hale getirmeyi planlıyor.

LaLiga Başkanı Javier Tebas, galada yaptığı konuşmada, "Hem İspanyol futbolu hem de futbol endüstrisi için devrim niteliğinde bir değişim anlamına gelecek yeni bir döneme başlıyoruz. Bunu, EA Sports gibi stratejik ortaklıklarla ve kulüplerle birlikte yapıyoruz. Hep birlikte toplum için daha iyi bir futbol ve futbolumuz için daha iyi bir toplum sunmak istiyoruz." mesajını verdi.

Tanıtım sırasında, 2014-2015 sezonunda 860 milyon avro olan LaLiga yayın hakları gelirlerinin 2022-2023'den 2026-2027 sezonuna kadar yılda 2 milyar 69 milyon avroya kadar yükseltildiği ve bunun İspanyol futbolu için bir rekor olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Deloitte şirketinin futbol endüstrisinin mali durumuyla ilgili yayımladığı son rapora göre La Liga, İngiltere Premier Lig'in (6 milyar 442 milyon avro) ardından 3 milyar 277 milyon avro ile en fazla gelir elde eden Avrupa'daki ikinci futbol ligi konumunda bulunuyor. (AA)

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Rabia Soytürk hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi Magazin
Rabia Soytürk hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi
Dev fabrika alev alev yandı Yaşam
Dev fabrika alev alev yandı
Yabani ot diye kenara attı gerçek bambaşka çıktı Dünya
Yabani ot diye kenara attı gerçek bambaşka çıktı
Araç yana yana gitti Güncel
Araç yana yana gitti
Sağlık çalışanının yüzü kanlar içinde kaldı. Sağlıkçılara şiddet bitmek bilmiyor Sağlık
Sağlık çalışanının yüzü kanlar içinde kaldı. Sağlıkçılara şiddet bitmek bilmiyor
Van'da geçen ay 451 kilo 766 gram uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Van'da geçen ay 451 kilo 766 gram uyuşturucu ele geçirildi
Robert De Niro'dan şüpheli ölüm hakkında ilk açıklama.19 yaşındaki torunu hayatını kaybetmişti Magazin
Robert De Niro'dan şüpheli ölüm hakkında ilk açıklama.19 yaşındaki torunu hayatını kaybetmişti