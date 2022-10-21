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Cinsel taciz sanığı Okul Müdürü: İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim

Ankara Mamak’ta ilkokulda Müdür Yardımcısı E.B.’ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Okul Müdürü A.Y., “Duygusal bir ilişkinin hazırlık aşamasındaydık. İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim” dedi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 10:42
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İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim: Cinsel taciz sanığı Okul Müdürü

Cinsel taciz sanığı Okul Müdürü: İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim
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Ankara’nın Mamak ilçesinde ilkokulda Müdür Yardımcısı olan E.B.’nin Okul müdürü A.Y.’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla görülen davada Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz sanık A.Y.’nin yargılanmasına başlandı.

“SAMİMİYDİK ANCAK SEVGİLİ DEĞİLDİK”

Sanık Okul Müdürü A.Y., savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Somut iddialar yok. Müşteki ile aynı okulda görev yapıyorduk. Ben müdür, o da müdür yardımcısıydı. Bundan dolayı yakın çalışıyorduk. Zamanının büyük bir kısmını kendi odasında geçirirdi. Bizim arkadaşlığımız vardı, samimiydik; ancak sevgili değildik. Duygusal bir ilişkinin hazırlık aşamasındaydık. İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim” dedi.

‘DOSYA İŞİ DEYİP ODASINA ÇAĞIRDI’

E.B. ise okula 6 ay önce geçici müdür yardımcısı olarak atandığını söyleyerek, “Müdürlük sınavına girdim, sonuçlarını bekliyordum. Zaten gideceğimi düşündüğüm için taciz eylemlerini şikayet etmedim; ancak dosya işi olduğu gerekçesiyle çağırdı odasında tecavüz etmeye çalıştı. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık A.Y. için yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararı alarak, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

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