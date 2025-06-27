Işın Karaca 4 ayda iğne ipliğe döndü! Tam 22 kilo verdi!

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Işın Karaca 4 ayda 22 kilo vermişti. Ünlü isim Çeşme’de bikinisiyle görüntülendi.

İĞNE İPLİĞE DÖNMÜŞ

Ünlü isim sezonu Çeşme'de açtı. Eşi Can Yapıcıoğlu ile denizin ve güneşin keyfini süren ünlü isim bikinisiyle görüntülendi.

Işın Karaca'yı gören herkes 'resmen erimiş', 'iğne ipliğe dönmüş', 'aşırı zayıflamış' gibi yorumlar yapıldı.

IŞIN KARACA KİMDİR?

Ünlü isim 1973 yılında Londra'da doğdu. Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ile Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya geldi.

Karaca İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü. 19 yaşında yaptığı Soner KIVANÇ ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu bulunuyor. Ünlü şarkıcı ilk eşinden daha sonra boşandı. Aranjör Erdem Yörük ile 12 yıl süren birlikteliği oldu. Silist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda noktaladı. Tekrar barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlendi. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya geldi. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar verdi. Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 kasım 2013 günü anlaşarak boşandı. Işın Karaca 28 Aralık 2016 tarihinde ise Tuğrul Odabaş ile evlendi. 2017'de ve 2019'da eski eşi Sedat Doğan Brezilya'da hırsızlık yaparken yakalanmış ve cezaevine girdi. Nisan 2019'da Karaca'nın, boşandığı eski eşinden kalan 1 milyon liralık borcu ödemek için uğraştığı öğrenildi. Kasım 2019'da Karaca, Tuğrul Odabaş'tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.