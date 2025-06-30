Işın Karaca Tavas’ı salladı! Unutulmaz festival gecesi: Kumaş elbise sürprizi

Tavas Belediyesi ile Kızılcabölüklüler Vakfı’nın iş birliğiyle düzenlenen 29. Kızılcabölük Kültür Sanat ve Moda Festivali’nin ikinci gününde Işın Karaca, sevilen şarkılarıyla Kızılcabölüklü ve Tavaslıları coşturdu. Tavaslılar, sanatçının şarkılarına eşlik ederek keyifli bir gece geçirdi.

Konser, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabek, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Üsteğmen Fatih Sağlam, Kızılcabölüklüler Vakıf Başkanı Osman Erkli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, ünlü sanatçı Işın Karaca’ya plaket ve Kızılcabölük kumaşından yapılmış elbise hediye etti.

Tatık, “Burası dokuması, sıcak insanları ve kaşık helvasıyla ünlü bir belde. Zeybeği, yarengümesi ve baklavasıyla tanınan Tavas, Türkiye’de adını duyurmuş Kızılcabölük’tür. Eskiden belde olan bu yer, şimdi mahalle olsa da üretimde sınır tanımıyor. Gelişimi destekleyen bu belde, Denizli sanayisine katkı sağlıyor. Son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar, ayrışmalar ve nifak tohumlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, burada birleşen halkımızla yeneceğiz. Birlik ve beraberliği yeniden inşa etmek için siyasete girdik. Sizlerle el ele, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız.” dedi.