Işın Karaca’nın bikinili halleri olay yarattı! 4 ayda 24 kilo vermişti....

Kaynak: Haber Merkezi
Işın Karaca’nın bikinili halleri olay yarattı! 4 ayda 24 kilo vermişti....

Dillerden düşmeyen şarkılarılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Işın Karaca, 4 ayda 24 kilo vermesini magazin gündeminde uzun süre yer almıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karaca, bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.


Başarılı kariyerinin haricinde son dönemlerde aniden yaşadığı kilo değişimiyle konuşulan Işın Karaca, sosyal medya hesabından da sıklıkla yeni görünümünü paylaşıyor.


Geçtiğimiz ay Girnede konser veren ünlü şarkıcı, geçirdiği değişimle ilgili şöyle konuşmuştu:

"En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli."

1-005.jpg

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Çeşme'de tatil yapan şarkıcı, önceki gün bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

2-009.jpg

Son Haberler
Sarıyer'de makas atan sürücü 2 araca çarptı: 3 yaralı
Sarıyer'de makas atan sürücü 2 araca çarptı: 3 yaralı
Armand Duplantis dünya rekoruna doymuyor
Armand Duplantis dünya rekoruna doymuyor
Mbaye Diagne, Amedspor için Diyarbakır'a geldi
Mbaye Diagne, Amedspor için Diyarbakır'a geldi
"Kapımı açın" diye feryat etti kapı açılınca da içeri girmedi
"Kapımı açın" diye feryat etti kapı açılınca da içeri girmedi
Mourinho turu geçti, yönetime transfer mesajı verdi: 'Benim için sürpriz olur'
Mourinho turu geçti, yönetime transfer mesajı verdi: 'Benim için sürpriz olur'