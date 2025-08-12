Işın Karaca’nın bikinili halleri olay yarattı! 4 ayda 24 kilo vermişti....



Başarılı kariyerinin haricinde son dönemlerde aniden yaşadığı kilo değişimiyle konuşulan Işın Karaca, sosyal medya hesabından da sıklıkla yeni görünümünü paylaşıyor.



Geçtiğimiz ay Girnede konser veren ünlü şarkıcı, geçirdiği değişimle ilgili şöyle konuşmuştu:

"En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli."

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Çeşme'de tatil yapan şarkıcı, önceki gün bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.