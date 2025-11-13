Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.
AYAĞI ALÇIYA ALINDI
Dengesini kaybederek düşen Karaca yaşadığı kazanın ardından bileğini incitti. Ünlü şarkıcının ayağı alçıya alındı.
Karaca, hastanede çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak durumunu hayranlarına duyurdu. Her zamanki pozitif tavrını koruyan Işın Karaca, alçıdaki ayağıyla verdiği pozlara esprili bir not da ekledi:
“İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister.”