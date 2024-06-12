İşine bağlı olmayan çalışanlar küresel ekonomide 8,8 trilyon dolarlık kayba yol açıyor

Hibrit çalışma düzeni ve Z kuşağının meslek hayatına dahil olmasıyla iş dünyasında dengeler değişiyor. Artık çalışanlar yöneticilerin değil, yöneticiler çalışanların bağlılığı için çabalıyor. Gallup’un Küresel İşyerinin Durumu 2023 araştırmasına göre, işine bağlı olmayan çalışanlar, üretkenlik kaybı nedeniyle dünyaya 8,8 trilyon dolara mâl oluyor. Günümüzde dünya genelindeki şirketlerin yarısından fazlası da ekiplerini elde tutmakta zorlanıyor. Öyle ki, çalışanların üçte birinin (%32) kariyer değişikliğini düşünürken bunun temelinde maaş artışı isteği (%39), farklı bir alana ilgi duymaları (%21) ve yükselme arayışları (%20) takip ediyor. İş dünyasının belirsiz ve çalkantılı düzeni içinde yöneticilerin çalışan sadakatinin artırmak için yatırımlar yapmasının zorunlu hale geldiğini belirten Çalışan Bağlılığı Danışmanı Bertay Fişekçi ise konuyu profesyonel bir açıdan değerlendirirken, yöneticilerin çeşitli programlar aracılığıyla danışmanlık almalarının faydalarını açıkladı.

Bertay Fişekçi Eğitim Danışmanlık Kurucusu Bertay Fişekçi, “Çalışan bağlılığı, bir çalışanın yüksek enerjiyle işyerine adandığını ve yaptığı işten tatmin olduğunu hissettiği duygu ve zihin durumu olarak ifade ediliyor. Ancak, gelin görün ki iş dünyasının dinamiklerinin sürekli değiştiği günümüzde işyerine duyulan mevcut bağlılığı istikrarlı kılmak oldukça zor. Bu noktada, şirketlerin çalışan bağlılığını artırabilecekleri ve süreklilik kazandırabilecekleri şekilde yatırım yapmaları, hem çalışanlara hem de işletmeye büyük geri dönüşler sağlıyor” dedi.

“ÇALIŞANLARIN GÖNÜLDEN BAĞLANACAKLARI BİR ŞİRKET YARATMALARINI SAĞLIYORUM”

Şirketlerine bağlılık duyan çalışanların nasıl fark edilebileceğine dair ipuçlarını paylaşan

Çalışan Bağlılığı Danışmanı Bertay Fişekçi, “İşyerine bağlı çalışanlar, iş yapmaya daha heveslidir. Bulundukları organizasyonun misyon ve vizyonuna kendilerini adamışlardır. Kendilerine verilen işi yapmanın ötesine geçerek daha fazlası ortaya koymaya isteklidir. Yine de bağlılık ve mutluluk tanımlarını doğru ayırt etmek çok önemli” diyerek sözlerine şunları ekledi:

"Bağlılık, iş tatmini demek değildir. Çünkü, işimizde tatmin olsak da işyerimize bağlılık duymayabiliriz. Şirketine bağlı olmayan çalışanlar bu süreçte isteksizliği, süreçlere katkıda bulunmaması, arkadaş edinmeme gibi eylemlerle fark edilebilir. Bir organizasyonun ise çalışanlarının hem işinde doyuma ulaşması hem de kurumuna bağlı olması için uygulayabileceği çeşitli stratejiler var. Ben de bu aşamada devreye girerek, liderler için yol gösteriyorum. Çalışanların gönülden bağlanacakları bir şirket yaratmalarını sağlıyorum.”

“YÖNETİCİLERİ, HEDEFLERİNE GİDEN YOLDA POTANSİYELLERİNİ FARK ETMELERİNİ SAĞLIYORUM”

Çalışan Bağlılığı Danışmanı Bertay Fişekçi, hizmetlerini şu şekilde aktardı: “23 yıllık kariyer hayatımda farklı ülkelerden insanlarla çalışma imkanım oldu. Bu sürecin 5 yılını da Almanya’da geçirdim. Çalıştığım büyük kurumsal şirketlerde daha iyi takım çalışması, insan odaklı şirket kültürü ve çalışan memnuniyeti hususlarında incelemeler yapıp, gözlemledim. Edindiğim tecrübelerle sektörümü değiştirerek bu konuda çalışmaya başladım. Şu an şirketlerin çalışanlarının bağlılığını ölçmeleri için anket düzenliyorum. Sonuçlarını onlarla birlikte değerlendirerek organizasyonun kültürü ve üzerinde çalışılması gereken konularla ilgili bilgiler veriyorum. Farkındalığını artırmak isteyen, yöneticilik becerileri üzerinde çalışan, kariyerini ve şirketini ileriye taşımayı planlayan her yönetici için International Coaching Federation (ICF) kuralları doğrultusunda koçluk yapıyorum. Hedeflerine giden yolda potansiyellerini fark etmeleri ve ortaya çıkarmaları için eşlik ediyorum.”

Şirketlerin pozitif zeka ile ekiplerini güçlendirmelerini sağlayan Çalışan Bağlılığı Danışmanı Bertay Fişekçi, “Zihinsel zindelik için oluşturduğum bir programla ekiplerin işinin de ötesinde optimum performansa ve refaha ulaşmasını sağlıyor. Ekiplerin kuruluşu genelinde kalıcı olumlu değişimi tetiklemek için gereken zihinsel kasları oluşturmasına yardımcı oluyor. Ayrıca zaman yönetimi, verimlilik, hitabet gibi kurumsal eğitimler gerçekleştiriyorum. Böylece şirketleri, hayal ettikleri bütünlüğe ulaşmalarına olanak tanıyorum” dedi.