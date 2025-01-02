Isınmak için yaktılar bomba gibi patladı. İşçilerin korku dolu anları...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya'da sabahın ilk saatleriyle halde toplanan işçiler, ısınmak için teneke içinde ateş yaktı. Tenekenin başında toplanan işçiler, bir anda meydana gelen patlama ile hayatlarının şokunu yaşadı.

Antalya'nın Alanya ilçesi sebze ve meyve toptancı halinde ısınmak için yakılan kovanın patlaması sonucu işçiler panik yaşadı.

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İlginç anlar Alanya sebze ve meyve toptancı halinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde işçiler ısınmak için kova içinde odun yaktı.

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Kova, soğuk havada betonun ısınması ile birlikte bir anda patladı. Kovanın çevresinde ısınmak için oturan üç kişi neye uğradıklarını anlamazken patlamayla birlikte kovanın çevresinden koşarak uzaklaştılar.

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Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, patlama ve kaçış anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sebze ve meyve halinde komşu dükkandan yüksek bir patlama sesi geldiğini aktaran görgü şahidi Orhan Metin, "Bu halde daha doğrusu Türkiye'nin her yerinde olan bir şey, sabah ısınmak için işçiler ateş yakmışlar. Yerdeki betonun ısınmasından kaynaklı meydana geldi. Kimse yaralanmadı, hasar da yaşanmadı. Biz de sesi duyarak haberdar olduk" dedi.

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