Isırgan Otu zayıflatır mı

Isırgan otu, sağlığımız açısından çok değerli. A, B ve C grubu vitaminleri ve provitamince zengin olan ısırgan otunun hem güzelliğinize güzellik kattığını hem de zayıflattığını biliyor muydunuz? Uzmanlar, kan şekerini de düşüren bitkinin, taze yapraklarının 14 gün süreyle yenilmesi durumunda zayıflamaya yardımcı olduğunu açıkladı.

İçerdiği klorofil, vitaminler ve demir nedeniyle yiyecek veya içecek olarak kansızlığa karşı kullanılan ısırgan otunun, aşırı üşütmelerde solunum yollarını açtığı bildirildi. Cilt bakımı ve deri temizliğinde de kullanılan ısırgan otunun köklerinin kaynatılarak içilmesinin, saç dökülmesini, saçın kepeklenmesini ve yağlanmasını önlediği belirtildi.

Uzmanlar bir çay kaşığı kurutulmuş ısırgan yaprağının üzerine bir su bardağı kaynar su konulduktan sonra karıştırılarak çay olarak içilebileceğini belirten uzmanlar, yorgunluğu gidereceğini de kaydetti.