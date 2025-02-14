Isıtıcı yangınında ev küle döndü! Can pazarı yaşandı

Yangın, saat 11.20 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4288 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin A Blok giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve anne- babası ziyaretine gelen Furkan Nalbant'ın kiracı olarak kaldığı ikamette elektrikli ısıtıcı kaynaklı olduğu iddia edilen yangın çıktı. Yangına ilk olarak kendi imkanlarıyla müdahale etmek isteyen gencin çabaları sonuçsuz kalınca, annesi Sevilay ve babası Adil Nalbant'ı ikamet dışına çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"EVDE BULUNAN EŞYALAR TAMAMEN YANDI"

Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlerin sardığı ikamete müdahale ederek yangını söndürdü. Bu sırada dumandan etkilenen Furkan Nalbant'ın anne-babası kontrol amacıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sağlık durumları kontrol edilerek ayakta tedavi edildi. Yangın sonucu evde bulunan eşyalar tamamen yanarken oğullarının evinin küle döndüğünü gören anne-baba ev içerisinde kurtarılabilecek malzeme olup olmadığını gözyaşları içinde kontrol etti. Gözü yaşlı anne ve babayı komşuları teselli etmeye çalıştı.

"HASTAYDIM, BUGÜN İŞE GİTMEDİM"

Odada bulunan elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğrenilen yangında ikamet tamamen kullanılamaz hale gelirken o anları anlatan Furkan Nalbant, "Hastaydım, bugün işe gitmedim. Hastaneye gidip geldikten sonra ilaçlarımı alarak odama geçtim. Klima odama gelmediği için ısıtıcı almıştık, sabah çalıştırıp yattım. Isıtıcıdan bir anda patlama sesi geldi. Anne-babamın yattığı yer döşeği bir anda tutuştu. Söndürüp atmaya çalıştık ama bir anda alev aldı. Söndüremeyince anne ve babamı dışarı çıkardım. Telefon cüzdan para her şeyimi gitti. Zaten kiracıydım, bütün eşyalar yandı. Bayağı bir mağdur olduk, her şey gitti. İçim elvermiyor, olan oldu, yapacak bir şey yok" dedi.