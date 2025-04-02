Isıtıp içmenin sırrı! Kemik suyu hayat kurtarıyor! Uzmanlar açıkladı

Geleneksel mutfakların vazgeçilmezi ilikli kemik suyu, bilimsel araştırmalarla yeniden gündeme oturdu.

Uzmanlar, bu besinin buruş buruş daralmış damarları genişleterek dolaşımı rahatlattığını ve kemiklere adeta bir kolajen banyosu yaptırdığını bildirdi.

“Isıtıp ısıtıp için” önerisi, sağlık dünyasında yankı bulurken, işte kemik suyunun faydalarına dair çarpıcı bulgular ve uzman görüşleri...

DAMARLARA DOĞAL ÇÖZÜM OLDU

İlikli kemik suyu, içerdiği amino asitler ve minerallerle damar sağlığını destekledi.

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. James O’Keefe, “Kemik suyu, kolajen ve jelatin sayesinde damar elastikiyetini artırdı. Bu, kan akışını iyileştirerek kalp-damar hastalıkları riskini azalttı” dedi.

Journal of Cardiovascular Research’te yayımlanan bir çalışma, düzenli kemik suyu tüketen bireylerde damar sertliğinin %15 azaldığını ve kan basıncının dengelendiğini gösterdi.

Uzmanlar, özellikle soğuk havalarda bu besinin damarları genişletici etkisinin daha belirgin olduğunu vurguladı.

KEMİKLERE KOLAJEN DOPİNGİ SAĞLADI

Kemik suyunun en dikkat çeken faydası, kolajen içeriğiyle kemik ve eklem sağlığına sunduğu destekti.

İngiltere’deki King’s College London’dan ortopedi uzmanı Prof. Andrew McCaskie, “İlikli kemik suyu, kemik matriksini güçlendiren kolajen ve minerallerle doluydu. Bu, osteoporoz riskini azalttı ve eklem ağrılarını hafifletti” açıklamasında bulundu.

Bone dergisinde yer alan bir araştırma, kemik suyu tüketen 60 yaş üstü bireylerde kemik yoğunluğunun %10 arttığını ve kırık riskinin azaldığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu etkiyi “kemiklere kolajen banyosu” olarak tanımladı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE KALKANDI

Kemik suyu, yalnızca damar ve kemik sağlığına değil, bağışıklık sistemine de güç kattı.

Japonya’daki Tokyo Üniversitesi’nden immünolog Dr. Hiroshi Ohno, “İlikteki amino asitler ve çinko, enfeksiyonlara karşı vücudun savunma mekanizmasını destekledi. Soğuk algınlığı gibi hastalıklarda iyileşme süresini kısalttı” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, kemik suyu tüketen bireylerde inflamatuar belirteçlerin %20 azaldığını ve bağışıklık hücrelerinin aktivitesinin arttığını doğruladı.

UZMANLARDAN ÖNERİ GELDİ

Beslenme uzmanları, kemik suyunun faydalarını maksimize etmek için pişirme süresine dikkat çekti.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten diyetisyen Dr. Kristin Kirkpatrick, “Kemikleri 12-24 saat kaynatmak, içindeki kolajen ve mineralleri suya geçirdi. Sebzelerle zenginleştirildiğinde etkisi katlandı” dedi.

Uzmanlar, haftada 2-3 kez bir bardak kemik suyu içmenin sağlık üzerinde fark edilir bir iyileşme sağladığını belirtti.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENDİ

Kemik suyunun şifalı etkileri, son yıllarda yapılan araştırmalarla somutlaştı.

Food Science & Nutrition’da yayımlanan bir inceleme, kemik suyunun jelatin içeriğinin bağırsak bariyerini güçlendirdiğini ve sindirim sistemini rahatlattığını gösterdi.

Düzenli tüketimin eklem kıkırdağını yenileyerek artrit semptomlarını %30 azalttığı saptandı.

Uzmanlar, bu besinin yaşlanma karşıtı etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

GELENEKSEL LEZZET MODERN BİLİME İLHAM VERDİ

İlikli kemik suyu, yüzyıllardır Anadolu mutfağında çorba ve yemeklerin temel taşıydı. Ancak bilimsel çalışmalar, bu geleneksel lezzetin modern tıbba da rehberlik ettiğini kanıtladı.

Prof. McCaskie, “Kemik suyu, hem ekonomik hem de erişilebilirdi. Doğru hazırlandığında, pahalı takviyelere gerek kalmadan vücudun ihtiyaçlarını karşıladı” diye ekledi.