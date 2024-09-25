İşitme engelli öğrencilere kırtasiye desteği

İşitme Engelliler Haftası nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli öğrencilere kırtasiye desteği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi Engelli Komisyonu üyeleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Demirkıran ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Değirmenci, 23-29 Eylül İşitme Engelliler Haftası nedeniyle Yenişehir Surkent İşitme Engelliler İlkokul ve Ortaokulundaki öğrencileri ziyaret etti.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Demirkıran, işitme engelli öğrencilerle ilgilenerek, programda bulunan öğrencilere, içinde kırtasiye malzemeleri bulunan çantalar hediye etti.

" EĞİTİMLERİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Değirmenci, yaptıkları çalışmalarla engellilere yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik hizmetler yaptığını belirten Değirmenci; "Bizler çalışmalarımızı yaparken kentteki çeşitliliğe değinerek birlikte ve ortak yaşam şiarı ile hareket ediyoruz. Alışılmış ve klasik yöntemlerden uzaklaşarak İşitme Engelliler Haftasında Surkent İşitme Engelliler İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ettik. İşitme engelli arkadaşlarımıza eğitim seti hediye ederek farkındalık oluşturduk. Buradan şu sözü veriyoruz; engellilerin eğitim hakkını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.