İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nda yeni dönem: Mehmet Can Karagöz görevde

Kaynak: AA
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nda yeni dönem: Mehmet Can Karagöz görevde

Türkiye İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Mehmet Can Karagöz oldu. Ayrıca, futbol milli takımlar koordinatörlüğüne Mücahit Öztürk atandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Karagöz ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu anlaşmanın, işitme engelliler futbol camiasının ulusal ve uluslararası alandaki başarılarına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Federasyon, teknik direktör Mehmet Can Karagöz ve tüm teknik kadroya başarılar dileyerek, anlaşmanın camia için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Yeni teknik direktör Mehmet Can Karagöz, "Hedefimiz, milli takımımıza Kasım 2025'te Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda altın madalya kazandırmak." dedi.

Ayrıca, futbol milli takımlar koordinatörlüğüne Mücahit Öztürk, erkekler futbol A milli takım teknik delegeliğine ise Soner Balcı atandı.

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