İşkembe çorbası soğuk algınlığa iyi gelir mi? İşkembe çorbası faydaları neler?

Havaların soğumasıyla grip ve soğuk algınlığı vakalarındaki artış vatandaşı besin takviyelerine itiyor. Uzmanlarında tavsiye ettiği işkembe çorbası grip ve soğuk algınlığına karşı adeta doğal bir antibiyotik işlevi görüyor. Peki, işkembe çorbası soğuk algınlığa iyi gelir mi? İşkembe çorbası faydaları neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
İşkembe çorbası soğuk algınlığa iyi gelir mi? İşkembe çorbası faydaları neler?

İşkembe çorbası kış mevsiminde grip ve soğuk algınlığı yaşayan kişiler tarafından sık tercih edilen bir çorbadır. İşkembe çorbasında bulunan besleyici içerikler grip salgınında kalkan görevi görebilmektedir. Peki, işkembe çorbası soğuk algınlığa iyi gelir mi? İşkembe çorbası faydaları neler?

İŞKEMBE NEDİR?

İşkembe, büyük ve küçükbaş hayvanların mide bölümlerinden birisidir. İşkembenin başta çorbası olmak üzere yahnisi, dolması ve kavurması gibi çeşitleri bulunur. En çok tüketilen sakatatlar arasında yer alır ve içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde besleyici özelliğe sahiptir. Bu içeriği sayesinde grip ve soğuk algınlıkları gibi hastalıkların semptomlarının giderilmesine yardım edebilir.

İŞKEMBE ÇORBASI SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELİR Mİ?

İşkembe çorbası antioksidan özelliği vardır böylece vücudun toksinlerden temizlenmesinde etkilidir.

Antikanserojen özelliği sayesinde kansere karşı koruyabilir.

İşkembe yüksek derecede B12 vitamini içerir bu sayede kan ve sinir hücrelerinin sağlıklı olmasında rol oynar, DNA üretimine destek olur. B12 vitaminin eksik olması ve bilişsel fonksiyonun düşüklüğü arasında bağ bulunur. B12 vitamini ise unutkanlığın öne çıktığı hastalık olan demansı engeller.

İşkembe çorbası yüksek derecede protein içeriğine sahip olduğu için tüketen kişiye enerji verir. Bu özelliği sayesinde kronik yorgunluğa iyi gelebilir.

Yüksek derecede protein içerir ve vücudun önemli yapı taşlarından birisini oluşturur. Kasların gelişimi ve dokuların onarımı için gereklidir, işkembe bu içeriğiyle protein ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

Protein, metabolizmanın hızlanmasında etkilidir böylece sağlıklı bir biçimde kilo kontrolünde rol oynar. Metabolizmanın hızlanmasını sağladığı için karaciğer yağlanmasını engeller.

İşkembenin sahip olduğu kalsiyum, fosfor ve çinko gibi mineraller; bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde rol oynar, enfeksiyonla savaşır. Vücutta yer alan iltihabın atılmasını sağlayarak enfeksiyonu ortadan kaldırır.

İşkembenin sindirim sistemini düzenleyen özelliği bulunur bu sayede sindirime faydalı olur. Bağırsak ve midenin iyi bir biçimde çalışmasında rol oynar. İşkembenin içeriğinde kolajen isimli protein bulunur bu sayede bağ dokularına güç sağlayabilir, cildin esnekliğinde rol oynayabilir ve eklem sağlığı için faydalı olabilir.

İşkembe çorbası yüksek derecede kalsiyum içerir bu sayede kas ve kemik yapısının desteklenmesinde rol oynar. Hücre yenileyen özelliği bulunur, dokuların hızlı bir biçimde yenilenmesine destek olur. İçeriğinde yer alan fosfor, selenyum ve çinko hücre duvarının korunmasında rol oynar. İşkembe çorbasının antienflamatuar özelliği vardır, bu sayede sivilce problemlerinin giderilmesinde rol oynayabilir.

İşkembenin serbest radikallerle mücadele eden etkisi bulunur. Bu sayede olası sağlık sorunlarına karşı koruma sağlar.

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