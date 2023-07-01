İşkembe nasıl temizlenir? İşkembe temizleme püf noktaları neler?

Lezzeti kadar sağlığa faydasıyla da bilinen işkembe Kurban Bayramlarının en sevilen yemeklerindendir. İşkembeyi yaparken temizleme işlemi önemlidir. Peki, işkembe nasıl temizlenir? İşkembe temizleme püf noktaları neler?

Sağlığa oldukça faydalı olan işkembe, kemik erimesi problemi olan insanlara ilaç gibi gelir. Belli bir yaştan sonra ortaya çıkan kemik erimesine engel olmak için vücuda kolajen takviyesi yapmak gerekmekte, dolayısıyla kolajen takviyesi için en ideal seçenek işkembedir.

İŞKEMBE NASIL TEMİZLENİR?

İşte işkembe temizlemenin püf noktaları…

Öncelikle güvenilir bir kasaptan yeni kesilmiş hayvan işkembesi almanız gerekmektedir. İşkembe yeni kesildiği ve taze olduğu için kolay temizlenebilmesi açısından 1 gece buzdolabında bekletmeniz gerekmektedir.

İşkembenin içerisindeki pis kısmı kendiliğinden ayrılır. Daha sonra işkembeyi 5-6 kez soğuk suda yıkamanız gerekmektedir.

Daha kolay temizleyebilmek için işkembeyi parçalara ayırabilirsiniz. İşkembe temizliğinin birçok değişik yöntemi vardır.

İşkembe, karbonat yöntemiyle çok kolay temizlenebilmektedir.

Karbonat ile işkembe temizlemek için gerekli malzemeler:

- Elinizin kokmaması için bir çift eldiven

- 4 litre su

- 1 çorba kaşığı karbonat

- Almış olduğunuz büyükbaş ya da küçükbaş hayvanın işkembesi

Öncelikle işkembeyi 5-6 kez soğuk suda iyice yıkamanız gerekmektedir. Sıcak suda yıkamayın çünkü işkembenin üstündeki tabaka sertleşir ve temizlenmesi zor olur.

Geniş bir tencerede suyunuzu kaynattıktan sonra içine 1 çorba kaşığı karbonat ekleyip karıştırın.

İşkembeyi kaynayan karbonatlı suda 2-3 saniye gezdirin ve çıkarın. Çok fazla bekletirseniz sertleşir.

Sudan çıkardığınız işkembeyi gererek üstündeki tabakayı sıyırın. Bu işlem sizi çok uğraştırmaz zaten kendiliğinden çıktığını göreceksiniz. Sıyırdığınız işkembeyi bol suyla yıkayın.

Almış olduğunuz işkembenin hangi hayvandan olduğu temizleme açısından önemli değildir. Dana işkembesi de bu yolla kolayca temizlenebilmektedir.