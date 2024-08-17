İşkembeyi aşçılar böyle hazırlıyor ve çorbada koku olmuyor | İşte o tüyo

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşkembeyi aşçılar böyle hazırlıyor ve çorbada koku olmuyor | İşte o tüyo

İşte işkembe çorbası yaparken bilmeniz gerekenler ve aşçıların kullandığı tüyolar. Bu püf noktalarını dikkate alarak, enfes bir işkembe çorbası hazırlayabilir ve misafirlerinizi lezzetli bir sofrayla buluşturabilirsiniz.

İşkembe çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, bu lezzetli çorbayı hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. İşte işkembe çorbası yaparken bilmeniz gerekenler ve aşçıların kullandığı tüyolar:

Çorbanın kıvamını ayarlamak için un kullanabilirsiniz. Un, çorbanın kıvamını istediğiniz şekilde ayarlamanıza yardımcı olacaktır. Ancak unu eklerken dikkatli olun, çünkü fazla un çorbanın lezzetini etkileyebilir.


İşkembe çorbasının en önemli püf noktalarından biri de kokusuz olmasıdır. Aşçılar, bu sorunu çözmek için genellikle çorbayı uzun süre kaynatır ve içerisine limon suyu ekler. Bu sayede çorbada koku oluşmaz ve lezzeti korunur.

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İŞKEMBE ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

İşkembe çorbası için gereken malzemeler şu şekildedir;

  • 1 kg temizlenmiş işkembe
  • 7 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı sirke
  • 1,5 litre su
  • 4 yemek kaşığı un
  • sıvı yağ

Terbiyesi için:

  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım limon suyu

İŞKEMBE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İşkembeler bir saat boyunca sirkeli suda bekletilir ve küp şeklinde doğranır.

Doğranan işkembeler için tencereye 1.5 litre su eklenir ve içerisinde atılan işkembeler pişirilir.

Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile 4 yemek kaşığı un kavrulur.

Haşlanan işkembenin soğumuş suyu kavrulan una topaklanmaması için azar azar yedirilerek konur.

İşkembeler bu karışıma dökülür, kaynatılır. 15 dakika kaynatılan işkembeye arzu edilen miktarda sarımsak dövülür ve sirke ile birlikte çorbaya konur.

Çorbayı ocaktan almadan hemen önce terbiyesi hazırlanır.

Bunun için, yumurta sarısı, yoğurt, limon suyu ve un çırpılır yavaş yavaş çorbaya ilave edilir. 10 dakika daha kaynatılır. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Fotoğraflar: Youtube.com

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