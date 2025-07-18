İşkence videosu tüyler ürpertti: Kardeşinin eski sevgilisini çiğ çiğ yedi!

İddialara göre, Aydın'da yaşayan evli bir kadın, M.A. ile yaşadığı ilişki ortaya çıkınca erkek arkadaşıyla birlikte başka bir şehre taşındı. Bir süre sonra M.A. ile anlaşmazlık yaşayan kadın, Ankara'ya gelerek baba evine yerleşti. Kadının ağabeyi ve babası, tuzağa düşürmek istedikleri M.A.'yı Ankara'ya çağırarak, konuşmak istediklerini söyledi.

Teklifi kabul eden M.A.'yı Ankara'da alıkoyan baba ile ağabey, kaçırdıkları adamı ıssız bir yere götürdü. Burada işkenceye maruz kalan M.A.'nın kulağı ve burnu koparıldı. Öldüresiye darp edilen adam, ağabey tarafından da kamera kaydına alındı. Darp edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan M.A.'nın burada da sevgilisi tarafından şikayetçi olmaması için tehdit edildiği ileri sürüldü.

SEVGİLİSİNİN AİLESİYLE BİR ARAYA GELMİŞ

Öldüresiye darp edilen M.A.'nın olayın ardından kız arkadaşının ailesiyle bir araya geldiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde M.A.'nın evlilik işlemlerini başlatmak için ziyarete geldiği ve uğradığı işkence hakkında konuştuğu görüldü.

Karaman’da tüyler ürperten olay! İki genç başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Hobi bahçesi canına mal oldu!

Tren raylarında parçalanmış ceset bulunmuştu: Korkunç sır 20 yıl sonra ortaya çıktı!