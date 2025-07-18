İşkence videosu tüyler ürpertti: Kardeşinin eski sevgilisini çiğ çiğ yedi!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ankara'da evli bir kadın, anlaşmazlık yaşadığı eski sevgilisine ağabeyi ve babası tarafından işkence yaptırdı. O anları kayda alıp şahsın kulağını ve burnunu kopardılar.

İddialara göre, Aydın'da yaşayan evli bir kadın, M.A. ile yaşadığı ilişki ortaya çıkınca erkek arkadaşıyla birlikte başka bir şehre taşındı. Bir süre sonra M.A. ile anlaşmazlık yaşayan kadın, Ankara'ya gelerek baba evine yerleşti. Kadının ağabeyi ve babası, tuzağa düşürmek istedikleri M.A.'yı Ankara'ya çağırarak, konuşmak istediklerini söyledi.

İşkence videosu tüyler ürpertti: Kardeşinin eski sevgilisini çiğ çiğ yedi!

Teklifi kabul eden M.A.'yı Ankara'da alıkoyan baba ile ağabey, kaçırdıkları adamı ıssız bir yere götürdü. Burada işkenceye maruz kalan M.A.'nın kulağı ve burnu koparıldı. Öldüresiye darp edilen adam, ağabey tarafından da kamera kaydına alındı. Darp edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan M.A.'nın burada da sevgilisi tarafından şikayetçi olmaması için tehdit edildiği ileri sürüldü.

İşkence videosu tüyler ürpertti: Kardeşinin eski sevgilisini çiğ çiğ yedi!

SEVGİLİSİNİN AİLESİYLE BİR ARAYA GELMİŞ

Öldüresiye darp edilen M.A.'nın olayın ardından kız arkadaşının ailesiyle bir araya geldiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde M.A.'nın evlilik işlemlerini başlatmak için ziyarete geldiği ve uğradığı işkence hakkında konuştuğu görüldü.

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