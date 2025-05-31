Biz Türkçülük öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz. Gençler de mutlaka öğrenecekler ve öğretecekler.

Prof. Dr. İskender Öksüz, Türkiye’nin sayılı kültür ve bilim adamlarından biridir. 1945 doğumlu olduğuna göre 2025 yılında 80 yaşına girdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 29 Mayıs 2025’te Öksüz için bir program düzenledi: Prof. Dr. İskender Öksüz’e Saygı Programı.

HBV Üniversitesinin Ankara Beşevler’deki 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda dostları, öğrencileri ve aile fertleri Öksüz’ü anlattılar.

Arkadaşım İskender Öksüz’ü 1961 yılından beri tanıyorum. O 16 yaşındaydı, ben 18. İzmir’de yeni açılan Türk Ocağı şubesine devam ediyorduk. Ocak’ta Türkçülük öğreniyorduk. Bu cümleyi özellikle kurdum çünkü programda konuşanlardan bir genç (Berkan Sözer), İskender Öksüz’ün “Türk milliyetçiliği öğrenilecek bir şeydir.” cümlesini aktarmıştı. Doğru söylüyordu Öksüz, biz o yaşlarda İzmir Türk Ocağı’nda Türk milliyetçiliği öğreniyorduk.

Bu söz aynı zamanda milliyetçiliğin bir kültür hareketi olduğunu da anlatıyordu. Seminerleri dinliyorduk, kitaplar okuyorduk, okuduğumuz eserleri de birbirimize anlatıyorduk. Bazen biz gençler de seminerlerde konuşmacı oluyorduk. Millî marşları da öğreniyor ve coşkuyla söylüyorduk. Yani tam bir öğrenme ve kültürlenme süreci.

Atatürk döneminde Türkçülük, ilk ve orta öğretimde öğretilirdi. Özellikle tarih ve edebiyat derslerinde. Atatürk’ün hemen her konuşmasında kuvvetle vurguladığı Türk, Türklük kavramları, gençlerin zihinlerine yerleşir, göğüslerini gururla kabartırdı. “Türk, öğün, çalış, güven; Ne mutlu Türküm diyene; Türk milleti çalışkandır, zekidir; Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

Atatürk’ün partisi bu sözleri ve daha nicesini hatırlıyor mu acaba?

Neyse biz konumuza dönelim. İskender Öksüz, öğrendi ve öğretti. ABD’nin Yale üniversitesinde fizikokimya alanında doktora yaptı, bu alanda uluslararası literatüre girdi ama o 1968’de yurda dönünce yine Türkçülük öğrenmeye ve öğretmeye devam etti. Hâlâ öğretiyor ama önce öğreniyor.

Öğrenmeden, bilgileri sindirmeden öğretemezsiniz. Öksüz, milliyetçilik konusunda dünyada gelişen son bilgileri öğreniyor, sindiriyor ve sonra bizlere aktarıyor. Bu sözlerimin tanığı, onun Millet ve Milliyetçik kitabıdır.

Ankara HBV Ünivesitesinin Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi önemli işler görüyor. Merkezin yeni başkanı Prof. Dr. Habibe Yazıcı Ersoy ve takımı, İskender Öksüz programını da başarı ile uyguladı, kendilerini kutlarım. Genç musikişinas, Akdeniz Erbaş, Türk dünyası müziklerini çok güzel icra ediyor. Programda icra ettiği gırtlak müziği ile dinleyicilerde bir Türk dünyası rüzgârı estirdi. Türk milliyetçiliğinin aynı zamanda bir sanat hareketi olduğunu biz, İskender Öksüz ve rahmetli eşi Işınsu Öksüz’ün Töre dergisinden beri biliyorduk zaten.

Yazdığım konudan ötürü “Töre dergisinden beri” dedim yoksa Türkçülük, İkinci Meşrutiyet’ten ve Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri aynı zamanda bir sanat hareketidir.

Kapadokya Üniversitesi bir de İskender Öksüz Kitabı yayımlamış. HBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı tarafından kitap İskender Öksüz’e sunuldu. Bu eserden de öğreneceklerimiz var. Kitabı hazırlayan editörlere ve Kapadokya Üniversitesine de teşekkür borçluyuz.

Biz Türkçülük öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz. Gençler de mutlaka öğrenecekler ve öğretecekler.