İskender Pala'nın Japon gelini Saito, İstanbul'da Müslüman oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
İskender Pala'nın Japon gelini Saito, İstanbul'da Müslüman oldu

Prof. Dr. İskender Pala'nın Japon gelini Rena Saito, İstanbul Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

İstanbul İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Alperen Ahmed Pala ile evli olan Saito için İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş'un makamında bir ihtida töreni düzenlendi.

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Törende, Saito kelime-i şehadet getirerek İslam'ı kabul etti. Müftü Safi Arpaguş, Saito'yu tebrik ederek İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bazı bilgiler verdi.

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Saito'ya hayatında yeni bir sayfa açıldığı ve huzurlu bir yaşam dilediği belirtilerek, ihtida belgesi teslim edildi.

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Ardından dini nikah da kıyıldı. Merasime katılan Prof. Dr. Pala, gelini ve oğlunu tebrik etti.

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Dua edilmesinin ardından Saito'ya, Japonca Kur'an-ı Kerim meali, ilmihal ve Diyanet Yayınları'ndan Japonca eserler hediye edildi.

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