İskenderiye’nin gizli hazinesi: Roma çömlek atölyesi ortaya çıktı

Mısır’ın tarihi liman kenti İskenderiye, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir keşfe ev sahipliği yaptı. Tabba Matouh arkeolojik alanında yürütülen kazılarda, Roma dönemine (MÖ 1. yüzyıl - MS 4. yüzyıl) tarihlenen bir çömlek atölyesi ortaya çıkarıldı.

Antik fırınlar, kil kaplar ve üretim aletleriyle dolu bu alan, Roma İmparatorluğu’nun Akdeniz’deki ekonomik ve kültürel ağını aydınlatacak önemli bulgular sundu.

Uzmanlar, atölyenin sadece yerel üretimi değil, aynı zamanda bölgedeki ticaret yollarını anlamada da kilit bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Kazı çalışmaları, Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi ile uluslararası bir arkeolog ekibinin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Atölyede bulunan kilden yapılmış amphoralar, günlük kullanım kapları ve dekoratif seramikler, Roma döneminin zanaatkarlık becerilerine ışık tuttu. Özellikle, zeytinyağı ve şarap taşımacılığında kullanılan amphoraların çokluğu, İskenderiye’nin Roma dünyasındaki stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: BİR TİCARET MERKEZİNİN İZLERİ

Oxford Üniversitesi’nde Klasik Arkeoloji profesörü olan Dr. Andrew Wilson, keşfi “İskenderiye’nin Roma dönemindeki ekonomik canlılığını anlamak için eşsiz bir fırsat” olarak değerlendirdi. Wilson, “Bu atölye, sadece çömlek üretimiyle sınırlı değil; aynı zamanda İskenderiye’nin Akdeniz ticaretindeki rolünü gösteriyor. Bulunan amphoralar, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya uzanan bir ticaret ağının kanıtı olabilir” dedi.

Wilson’a göre, atölyenin konumu, limana yakınlığı nedeniyle stratejik bir avantaja sahip ve bu, ürünlerin hızlı bir şekilde ihraç edilmesini sağlıyordu.

Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nden arkeolog Dr. Hélène Cuvigny ise atölyenin sosyal yapıya dair ipuçları sunduğunu düşündü:

"Çömlek atölyeleri, sadece üretim merkezleri değil, aynı zamanda toplulukların buluştuğu yerlerdi. Bu keşif, Roma İskenderiye’sinde zanaatkarların yaşam biçimini ve sosyal etkileşimlerini anlamamıza yardımcı olabilir."

Cuvigny, atölyede bulunan yarım kalmış kapların, üretim sürecinin detaylarını ortaya koyduğunu ve bu tür bulguların nadir olduğunu belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ROMA ZANAATKARLIĞININ İZİNDE

Tabba Matouh’taki kazılar, son yıllarda hız kazanan arkeolojik çalışmaların bir parçası.

Yayımlanan bir araştırmada, İskenderiye’nin Roma dönemindeki seramik üretimi üzerine çalışan bilim insanları, bölgedeki kil yataklarının kalitesinin çömlekçilik için ideal olduğunu ortaya koydu.

Tabba Matouh atölyesindeki bulgular, bu tezi doğruladı. Atölyede kullanılan kilin kimyasal analizi, yerel kaynaklardan elde edildiğini ve yüksek ısıya dayanıklı fırınlarda işlendiğini gösterdi.

Ayrıca, Roma dönemi çömlekçiliğine dair Journal of Archaeological Science’ta yayımlanan bir makale, amphora üretiminin standartlaşmasının Roma ekonomisinin organizasyon gücünü yansıttığını öne sürüyor.

Tabba Matouh’taki bulgular, bu standardizasyonun İskenderiye’de de uygulandığını kanıtlar nitelikte.

Atölyede ortaya çıkan damgalı kaplar, ürünlerin hangi ustaya veya ticari gruba ait olduğunu gösterdi.

Roma dünyasında markalaşmanın erken örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

İSKENDERİYE’NİN TARİHİ CANLANIYOR

Tabba Matouh’taki çömlek atölyesi, İskenderiye’nin Roma dönemindeki çok katmanlı yapısını gözler önüne serdi.

Bir zamanlar Büyük İskender’in kurduğu bu kent, Helenistik dönemden Roma’ya uzanan süreçte bir kültür ve ticaret merkezi olarak parladı.

Atölyenin keşfi, kentin bu rolünü sürdürmeye devam ettiğini ve sıradan zanaatkarların bile bu büyük hikayenin bir parçası olduğunu gösterdi.

Yerel halk da keşfe büyük ilgi gösteriyor. Kazı alanına yakın bir mahallede yaşayan Amina Hassan, “Bu buluntular, İskenderiye’nin tarihini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Çocuklarım için bu kentin ne kadar özel olduğunu bilmek gurur verici” dedi.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi, atölyenin bir kısmını koruma altına alarak halka açık bir sergiye dönüştürmeyi planladı.

GELECEKTEKİ KEŞİFLERE KAPI ARALIYOR

Arkeologlar, Tabba Matouh’taki çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve atölyenin çevresinde daha fazla buluntu olabileceğini düşündü. Özellikle, atölyeye bağlı olabilecek bir yerleşim alanı veya depolama tesislerinin varlığı araştırıldı.

Dr. Wilson, “Bu keşif, İskenderiye’nin Roma dönemine dair bildiklerimizi yeniden yazabilir. Her bir kap, bir hikaye anlatıyor” diyerek gelecekteki kazıların önemine dikkat çekti.

İskenderiye, bir kez daha tarih sahnesinde parladı. Tabba Matouh’taki çömlek atölyesi, Antik Roma’nın zanaatkar ellerinden günümüze uzanan bir miras olarak, hem bilim dünyasını hem de tarih meraklılarını büyülemeye devam ediyor.