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İsdemir: Kontrollü şekilde üretime yeniden başlanacak

İskenderun Demir Çelik'ten açıklama geldi. Deprem sonrası üretime ara verilen İsdemir'den yapılan açıklamada hasarın mali tabloları etkileyecek düzeyde olmadığını kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniten başlanacağı belirtildi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 08:59
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İskenderun Demir Çelik'te kontrollü üretime başlanacak

İsdemir: Kontrollü şekilde üretime yeniden başlanacak
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6 Şubatta meydana gelen ve Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem nedeniyle durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara veren İskenderun Demir Çelik yeni bir açıklama yaptı.

KAP’a yapılan açıklamada deprem nedeniyle meydana gelen hasarın mali boyutunun tespiti için çalışmaların devam ettiği belirtilerek “hasar tutarının şirketin mali tablolarını önemli ölçüde etkileyecek düzeyde olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca Şirketimizin deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamındadır. Şirketimizin yeniden üretime geçebilmesi için tesislerde proses bazında çalışmalar devam etmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu çalışmalar tamamlandıktan sonra kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanmasının planlandığı ifade edildi.

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