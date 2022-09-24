İskenderun İskent işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İskenderun İskent, harita kadastro destek personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Yüksekokulların 2 yıllık harita kadastro bölümlerinden mezun olmak
B sınıfı ehliyeti olmak
35 yaşını geçmemiş olmak
3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
Adli sicil kaydı
Askerlik belgesi
İkametgah
Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
Askerlik durum belgesi
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