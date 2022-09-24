İskenderun İskent işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İskenderun İskent, harita kadastro destek personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Yüksekokulların 2 yıllık harita kadastro bölümlerinden mezun olmak

B sınıfı ehliyeti olmak

35 yaşını geçmemiş olmak

3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

Adli sicil kaydı

Askerlik belgesi

İkametgah

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

Askerlik durum belgesi