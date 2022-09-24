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İskenderun İskent işçi alacak

İskenderun İskent, harita kadastro destek personeli olarak 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 07:06
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İskenderun İskent işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İskenderun İskent, harita kadastro destek personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Yüksekokulların 2 yıllık harita kadastro bölümlerinden mezun olmak

B sınıfı ehliyeti olmak

35 yaşını geçmemiş olmak

3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

Adli sicil kaydı

Askerlik belgesi

İkametgah

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

Askerlik durum belgesi

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