İskenderun Körfezi'nde şimşek fırtınası 

İHA'nın haberine göre, Akdeniz bölgesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur İskenderun Körfezi'nde yoğun şimşek fırtınasına neden oldu.

Adana, Osmaniye ve Hatay’ın genelinde etkili olan şimşekler İskenderun Körfezi'nde de kendini gösterdi.

Körfezde ve Amanos dağları üzerinde yoğunlaşan şimşeklerin gece karanlığını aydınlatması görsel şölen oluşturdu.