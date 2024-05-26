İskenderun Körfezi'nde şimşek geceyi gündüze çevirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İskenderun Körfezi'nde şimşek geceyi gündüze çevirdi

İskenderun Körfezi'nde yaşanan şimşek fırtınası geceyi gündüze çevirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sırasında ardı ardına çakan şimşekler, körfezde seyirlik manzaralar ortaya çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nan Akdeniz’in doğusuna yönelik yaptığı uyarıların ardından beklenen oldu. Hatay’da Cuma günü öğlen başlayan sağanak, Cumartesi de devam etti.

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Yağmurun bastırmasının öncesinde ise İskenderun Körfezi'nde şimşek fırtınası oluştu. Şimşeklerin çakışı Tımelapse çekim tekniği ile anbean görüntülendi. Amanoslarda dolunayın yükseldiği sırada Körfez üzerinde çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi

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