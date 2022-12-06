﻿İskenderun Teknik Üniversitesi 18 sözleşmeli personel alacak

İskenderun Teknik Üniversitesi, Koruma ve Güvenlik olmak üzere 18 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 20 aralık 9 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslardın "Sınav Şartı" başlıklı Ek-2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS 03) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel almaç aktır.'' denildi.

BAŞVURU TAKVİMİ

İlan Yayını Tarihi ve Başvuru Başlangıç Tarihi 06 Aralık 2022

Son Başvuru Tarihi 20 Aralık 2022

On Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 06 Ocak 2023

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 20 Ocak 2023

Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin İtiraz Tarihleri 23 Ocak 2023 - 27 Ocak 2023

İtirazların Değerlendirilmesi 30 Ocak 2023- 03 Şubat 2023

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi www.iste.edu.tr

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

Adayların, ilanın resmi gazetede yayımlandığı gün itibariyle 15 (Onbeş) gün içerisinde lıttps://İsle.eda,tr/pdb/belge-ve-formlar internet adresinde bulunan Başvuru Dilekçesi ve Sözleşmeli Personel Başvuru Formunueksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle başvuruda istenen belgelerle birlikte 06 Aralık 21122 - 211 Aralık 2022tarihleri arasında İskenderun Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına(İSTE Merkez Kampüsü Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binası Kat:3) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, ilan şartlatma uygun olmayan başvurular ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz edenlerin başvurulan kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi sonunda, müracaatta bulunanların belgeleri ilgili komisyonca incelenerek değerlendirmeye tabii tutulacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak zorunludur.

3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4. 2022-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunlan için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Eksiksiz, dijital olarak doldurulmuş ıslak imzalı Başvuru Dilekçesi (Yandaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz: https://iste.edu.tr/pdb/belee-ve-formlar)

2. Eksiksiz, dijital olarak doldurulmuş ıslak imzalı Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (Ibtoğrallı), (Yandaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz: https://istc.cdu.tr/pdb/belge-ve-formlar)

3. Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

4. 2022 KPSS Sonuç Belgesi, (ÖSYM web sayfası w.gov.fr/üzerinden alınacak okunaklı ve karekodlu belge)(Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır),

5. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden temin edilebilir. Tecil, muafiyet veya askerliğin yapıldığına dair belgelerde, ilgili başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmemiş ise askerlik şubesinden askerlik durum belgesi alınacaktır.)

7. Nüfus Kayıl Örneği (Vukuatlı). (e-Devletten alman karekodlu belgeler kabul edilir.)

8. Yerleşim Yeri vc Diğer Adres Belgesi (c-Dcvlcttcn alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

9. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devlet'ten alınan karekodlu, noter onaylı sureti veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzah/mühürlü örneği)

10. SGK Tescil vc Hizmet Dökümü (c-Dcvlct sistemi üzerinden SGK sayfasından "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" başlığı altında "Barkodlu Belge Oluştur" sekmesinden alınmaktadır.) Sigortalı hizmeti olan veya olmayan tüm adaylar bu belgeyi teslim etmek zorundadır (Barkodu/Karckodu okunaklı). SGK tescil ve hizmet dökümü belgesinde son bir yıl içinde kamuda sigortalı hizmeti görülenler (İŞKUR dahil)

11. Son 1 (bir) yıl içinde kamu kuramlarında çalışması bulunanların, hangi statüde çalıştıklarını ve ne şekilde işten ayrıldıklarını gösterir ilgili kurumdan alacakları onaylı belge.

12. Özel güvenlik kimlik kartı. (5188 saydı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14'üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.),

13. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (Resmi veya özel sağlık kuruluşlarmdan/mcrkczlcrindcn başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)( Belgelendirmek kaydıyla beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak zorundadır)

14. İlgili pozisyonlara başvuran adayların ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Üniversitemizi web sayfasında bulunan "Aydınlatma Metni" ne, https://isı'e.edııJr/kvkk/aydinla/ma-fi!etni linki üzerinden ulaşabilecek olup, aynı sayfadaki "Açık Rıza Beyanı" formunu imzalayarak başvuru dilekçesi ekinde Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

I. Atanmaya hak kazanan adaylarla, hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

2. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; 'Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

3. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik veya, yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

4. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev mahallinde ikamet etmek zorundadır.

5. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretim, hizmet verilen ve ayrıca Üniversiteye ait bina veya alanın bulunduğu ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

6, Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurulan iptal edilecektir.

7. Yıırtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığım gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

8. İlandaki pozisyonlara ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendinnek amacıyla yazılmıştır. İdare iş vc işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

9. İlana başvuru yapan adayların, başvuru tarihi itibariyle; 18 yaşım tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncu maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli vc 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı ek 2 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile başvuru yapılan sözleşmeli personel pozisyonu ile ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılma ait KPSS (13) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2. Tüm atamalar KPSS puan sıralaması ile olacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde istenen diploma veya mezuniyet belgesi tarihi önce olan, bununda eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınacaktır.

3. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylar arasından şartlan tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

5. KPSS1 de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleşlinııede tek başına lıak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayım adaylar değerlendirmeye al ı nmayacaktır.

6. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

7. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

8. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden soma istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz fıttns://iste.edu.tr/ web adresinden ayrıca ilan edilecektir.

9. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruştunnası vc Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

10. İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen, aranan şartlan taşımadığı tespit edilen veya arşiv araştırma sonucu olumsuz olan asıl kazanan adayların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.

11. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyumlar tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, nihai değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak İskenderun Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, cn fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak vc sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak ulaşmayan veya TC kimlik numarası, adı, soyadı, imza vc adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta vc bclgcgcçcr (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

13. İlgili pozisyonlara başvuru yapan adaylara ait kişisel veriler. Üniversite ile kişisel veri sahibi arasındaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle. Üniversite birimlerince oluşturulacak vc günccllcncrck işlenecek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel veriler, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda vc 6698 sayılı KVKK' nın 5 inci vc 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veriler işleme şartları vc amaçları kapsamında işlenecek ve aynı Kanunun 8 inci vc 9 uncu maddeleri kapsamında aktarılabilecektir.

14. Atanmaya hak kazamın adayların ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2023 yılı içinde yayımlayacağı genelgeler uyarınca hizmet yılı 5 yıldan az olanlara göre belirlenecek olan rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenecektir.

15. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

1 ianen duyurulur.

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