İskenderun’da 2 asker şehit oldu: 5 asker tedavi altında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İskenderun’da 2 asker şehit oldu: 5 asker tedavi altında

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik hizmetinde bulunan 2 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, şehit askerlere yapılan ilk otopsinin sonuçlarını açıkladı. Öte yandan Bakanlık, 5 askerin tedavi altında olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan şehit olmuşlardır" denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır.

Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır."

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