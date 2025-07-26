İskenderun’da 7 er hastaneye kaldırıldı: 2 askerimiz şehit oldu!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatani görevini yapan 7 asker, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 7 askerden 2'si vefat etti.
İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

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Ambulanslarla hastaneye sevk edilen askerler İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden Semih E. (29) ve Halit K. (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

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Yaralı 5 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Öte yandan hastaneye kaldırılan askerlerin gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları ve akşam saatlerinde rahatsızlandıkları öğrenildi.

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